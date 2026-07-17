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台股暴跌2953點創紀錄 分析師：狂跌走勢與「金融海嘯」泡沫極為相似

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外資賣超1890億…賣超這檔主動ETF竟逾46萬張 台積電、聯電同步遭大賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股17日收在42,671.27點，重挫2,953.71點，三大法人中僅投信買超，外資賣超1,890.39億元，6檔ETF進榜外資賣超前十名，外資賣超主動統一升級50（00403A）竟達46.87萬張，高居單日賣超第一大，台積電（2330）及聯電（2303）也齊遭大賣，不過，外資大買群創（3481）59,977張，居買超個股冠軍。

台股早盤以45,234.08 點開低，權王台積電開低走低，最後一盤再下殺，終場收在最低的2,290元，大跌180元，跌幅7.29%，為史上單日最大下跌金額，影響大盤指數約達1,342點。

盤面上各類股幾乎是慘綠一片，電子類股跌幅7.4%，半導體類股跌幅7.7%，各題材股也幾乎全面下挫，大盤指數最後一盤再下殺，終場以42,671.27點作收，大跌2,953.71點，創盤中及收盤歷史最大跌點；一口氣摜破45,000點、44,000點、43,000點三大整數關卡，季線也宣告失守。

三大法人在集中市場合計賣超達2,617.15億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,890.39億元，投信買超95.03億元；自營商賣超（合計）821.79億元，其中自營商（自行買賣）賣超100.75億元、自營商（避險）賣超721.05億元。

統計外資賣超前十名，其中有6檔ETF，包括4檔主動式ETF，還有元大台灣50（0050）等，聯電、台積它也同步遭外資大賣；不過，逆勢獲外資買超的前十名中，買超群創最多，其次是買超玉山金（2884）。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

聯電 外資 台積電

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