李鎮宇：台股Q3進入中段整理 台股若來到4萬點以下就是好買點

全球晶片股遭血洗，台股今（17）日賣壓傾巢而出，加權指數盤中狂瀉逾2,800點，不僅4萬4千點失守，連4萬3千點關卡也宣告失守，改寫台股史上最大盤中跌點紀錄，這還不夠，終場大跌2,953點，收在最低點，同步改寫盤中與收盤的史上最大跌點紀錄。今天風暴中心來自台積電，盤中跌逾百元，收盤更大跌達180元，也創下史上最大跌點，重跌點數更直接衝擊台股下跌達1,400點，隨後恐慌性賣壓從大型權值股快速蔓延至整條半導體供應鏈，晶圓代工、記憶體、封測及PCB跌停板成排亮起，出現史上罕見的台股與半導體股的股災。

2026-07-17 13:55