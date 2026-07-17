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李鎮宇：台股Q3進入中段整理 台股若來到4萬點以下就是好買點
台股今日大跌2953點，跌幅6.47%、收4萬2671點，台新投顧副董事長李鎮宇分析，台股第三季已進入中段整理，下檔將先看半年線3萬8500點，建議短線宜降低槓桿，中長期等待合理回檔布局，倘若台股來到4萬點以下就是好買點、可進場。
台股今日重挫，李鎮宇認為，主要是利多出盡和科技股「連環法會」結果，反映投資人預期過高後的落空情緒。尤其，技術面乖離過大、融資暴增，已使短期多殺多風險升高。
李鎭宇分析，包括今年以來，費半、韓國KOSPI波段漲幅均超過 100%，台股加權指數漲幅超過60%。技術面乖離率達66%，屬極端偏離。散戶融資餘額今年增加2721億元，增加80%，增幅大於指數漲幅，也代表籌碼浮額快速增加。
多檔科技股提前反映未來數年成長，估值偏高。李鎮宇認為，在此背景下，財報即便符合預期也被視為「利多出盡」，引發融資多殺多和高檔獲利了結。
不過，李鎮宇也指出，台積電擴廠反映客戶需求強勁，基本面未轉弱，股價修正屬短期預期落空，而非趨勢反轉。
台新投顧也建議，短線操作者宜降低槓桿、嚴控風險，並利用恐慌分批建倉、拉長投資週期。台股重挫並非基本面轉空，而是科技股漲多後的預期修正。
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