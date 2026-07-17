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台股寫史上最大跌點…法人：籌碼鬆動壓力增 短線建議投資人這樣操作

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股重挫近三千點寫史上最大跌點，中國信託證券投顧指出，就融資餘額仍處歷史高檔水位對應近期外資持續賣超，籌碼鬆動壓力有增無減，短線台股仍有進一步朝42,000點關卡尋求支撐的可能。短線操作建議投資人手中高乖離股破線宜停損停利，而後趁行情跌深反彈適度降低持股水位，提高現金比重。

中信投顧針對今日台股重挫近三千點評析指重挫原因為費半大跌、台積電（2330）法說第3季毛利不如預期，以及近期韓股因高槓桿交易頻頻熔斷衝擊市場信心，今日台股開低走低，指數重挫兩千多點並面臨季線保衛戰。今日鄰近港股上市連結三星及SK海力士之槓桿型ETF也延續回調約2成水準，顯示去槓桿交易持續外溢至周邊金融市場。

短線行情看法認為由於今日台股以兩千餘點長黑下探季線支撐，除了短期均線/月線於上檔形成空頭反壓，盤勢出現多空逆轉外，就融資餘額仍處歷史高檔水位對應近期外資持續賣超來看，籌碼鬆動壓力有增無減，短線台股仍有進一步朝42,000點關卡尋求支撐的可能。

至於短線止跌訊號可觀察：國際股市回穩(尤其費半)；新台幣匯率止貶回升；權值股台積電、聯發科（2454）率先回穩；不過，台積電資本支出持續上修，顯示AI需求無虞，而目前標普500成分股企業中，有超過87%的獲利表現擊敗華爾街預期，故整體基本面仍具有一定韌性。

台股 指數 台積電

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