台股重挫的元凶是他 分析師：這時候要買最安全的公司

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經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股17日慘綠一片，終場收在42,671.27點，重挫2,953.71點。示意圖／ingimage
台股17日慘綠一片，終場收在42,671.27點，重挫2,953.71點。示意圖／ingimage

台股17日慘綠一片，終場收在42,671.27點，重挫2,953.71點，45,000點、44,000點、43,000點三大整數關卡都遭摜破，季線宣告失守；證券分析師直言，造成台股寫史上單日最大跌點的原因有四個，其中最大的元凶是韓股，市場擔心下周開市補跌，恐將再拖累台股，另外，多殺多、殺融資、破季線的程式交易自動停損，也是台股重挫的凶手。

台股早盤以45,234.08 點開低，權王台積電（2330）開低走低，最後一盤再下殺，終場收在最低的2,290元，大跌180元，跌幅7.29%，為史上單日最大下跌金額，影響大盤指數約達1,342點。

盤面上各類股幾乎是慘綠一片，電子類股跌幅7.4%，半導體類股跌幅7.7%，各題材股也幾乎全面下挫，大盤指數最後一盤再下殺，終場以42,671.27點作收，大跌2,953.71點，創盤中及收盤歷史最大跌點；一口氣摜破三大整數關卡，季線也宣告失守。

證券分析師張陳浩表示，台股大跌的原因主要有四個，包括多殺多；散戶及自營商、法人殺融資；跌破季線所引爆的程式交易自動停損；最大的元凶則是韓股，雖然因適逢「制憲節」假期休市一日，但市場擔心下周一才恢復正常交易時恐將大跌，屆時可能再度拖累台股下跌。

韓股今年來大漲，6月間衝達高點後反轉向下急殺，統計從6月22日以來急跌25%，期間更是多次跌到熔斷，張陳浩認為，韓股因為去槓桿重挫，但台股的體質較好，市場上資金還在，整體維持率也高，並不像韓股有去槓桿的問題，不過，外資態度是重要的關鍵。

台股大盤指數跌破季線，張陳浩表示，台股有台積電，預期不久的未來就會上來，不會下探半年線，這時候在布局上要買最安全的，點名可以留意台積電及日月光投控（3711），張陳浩說，台積電跌破季線是買點，可以分批買進。

韓股 台股

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