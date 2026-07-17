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台股暴跌電信三雄成資金避風港 全數完成填息
台股近期波動劇烈，今天收盤重摔2953點，創史上最大跌點紀錄；電信股成資金避風港，帶動電信三雄除息行情亮眼，遠傳、台灣大、中華電今天全都填息達陣，僅歷時7到8個交易日，創近年最快紀錄。
電信三雄上週陸續除息，台股本週波動劇烈，指數動盪下，電信股成為資金避風港，台灣大哥大今天盤中股價達113元，完成今年現金股利填息，更創台灣大近年最快填息紀錄。
台灣大表示，今年以來持續繳出穩健營運成果，截至今年上半年，台灣大每股盈餘（EPS）2.86元，為電信業獲利王。
台灣大今年每股配發現金股利4.744元，為2019年以來新高，並於7月9日除息。在除息後僅7個交易日即順利完成填息。
遠傳在8日進行除息，每股配發3.809281元現金股利，除息前一日收盤價為103元，今天股價最高104元，完成填息，歷時約8個交易日。
中華電信9日進行除息，每股配發5.2元現金股利，除息參考價為134.5元，除息前一日收盤價為139.5元，今天盤中最高140元，也完成填息。
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