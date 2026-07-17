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外資狂砍1,890億元、三大法人爆賣2,617億元 台股殺出史上最大跌點

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外資狂砍1,890億元、三大法人爆賣2,617億元 台股殺出史上最大跌點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股17日遭遇史詩級崩跌。示意圖／ingimage
台股17日遭遇史詩級崩跌。示意圖／ingimage

台股17日遭遇史詩級崩跌，在權王台積電（2330）重挫逾7%拖累下，集中市場指數終場暴跌2,953.71點，收在42,671.27點，跌幅6.47%，成交值放大至1.21兆元，收盤跌點寫歷史最大；櫃買指數同步重挫28.57點、跌幅7.02%，成交值達2,071.83億元。三大法人持續站在賣方，在集中市場合計賣超達2,617.15億元。

統計三大法人17日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,890.39億元，投信買超95.03億元；自營商賣超（合計）821.79億元，其中自營商（自行買賣）賣超100.75億元、自營商（避險）賣超721.05億元。

盤面上，權值股大軍潰散，電子權值成為空方重災區。晶圓雙雄同步重挫，台積電大跌180元、跌幅7.29%，單一檔就拖累大盤約1,342點，占今日總跌點約45%，成交值更暴增至1,752.26億元；聯電（2303）解除處置交易首日即跳空跌停，終場鎖死144元，成交量放大至24.6萬餘張，進一步拖累大盤約56點。IC設計龍頭聯發科（2454）也下跌8.92%，失守3,400元關卡，收在3,370元，影響大盤約150點；此外，南亞科（2408）、華邦電（2344）、國巨*（2327）、欣興（3037）、力積電（6770）、南電（8046）、日月光投控（3711）、台光電（2383）等電子權值股亦全面跌停，賣壓沉重。

族群方面，先前領漲的強勢族群幾乎全面瓦解。被動元件、記憶體、IC設計、封測、矽晶圓、載板等族群同步遭空方摜殺，資金大舉撤出，盤面幾乎不見具指標性的抗跌族群，市場恐慌情緒快速升溫。

三大法人 台股 聯電

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