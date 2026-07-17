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成交值前十大5檔殺跌停！台積電爆1,752億元天量 0050衝上第二

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股17日遭遇史上最猛烈賣壓，集中市場指數終場重挫2,953.71點、跌幅6.47%，收在42,671.27點，盤中與收盤跌點雙雙改寫歷史紀錄，成交值放大至1.21兆元。在恐慌性賣壓全面出籠下，市場成交值高度集中於大型權值股，成交值前十大更有半數個股摜殺跌停，成為空方調節重心。

其中，台積電（2330）以1,752.26億元穩居成交值第一大，單日影響大盤跌點近1,342點，占今日總跌點約45%，成為拖累指數的關鍵。

值得注意的是，元大台灣50（0050）以445.54億元成交值躍居第二，超越聯電（2303）、聯發科（2454）等權值股，顯示在市場劇烈震盪下，投資人透過大型市值ETF進行調節、換股與資金重新配置，交易熱度明顯升高。

其餘成交值前十大個股幾乎清一色為大型電子權值股。聯電以356.46億元排名第三，股價跌停收144元；聯發科成交值321.35億元排名第四，重挫8.92%；南亞科（2408）以319.14億元排名第五，股價也下殺跌停、失守400元關卡。南亞（1303）、國巨*（2327）、欣興（3037）更同步跌停，台達電（2308）也重挫8.66%，反映高價電子股全面遭到市場調節。

整體來看，今日成交值前十大幾乎由大型電子股包辦，且多數個股跌幅接近或達跌停水準，顯示史詩級賣壓率先集中於權值股，市場資金雖未退場，卻是在恐慌情緒下快速換手，也使大型電子股成為本波修正的主要承壓中心。

台積電 聯發科 台達電

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