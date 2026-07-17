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台股史上最大跌點 代工五強市值變化一覽

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
台股加權指數今日迎來史上最大跌幅2,953.71點，直逼3,000點大關，。記者黃義書／攝影
台股加權指數今日迎來史上最大跌幅2,953.71點，直逼3,000點大關，。記者黃義書／攝影

台股加權指數今日迎來史上最大跌幅2,953.71點，直逼3,000點大關，代工五強也受到不小的影響，市值大減，單日市值合計蒸發近3,500億元，鴻海（2317）、廣達（2382）兩大巨頭市值皆蒸發超過上千億元，緯穎（6669）也逼近千億元大關。

在台積電（2330）法說結束後，聯準會放鷹加上美伊戰火重燃，導致全球股市皆大幅回測，台股權值也受到不小的衝擊，其中，鴻海雖然跌幅相對較小，但因為市值遠超其餘四強，因此仍是市值變化最大的公司，市值減少高達1,192億元，今日市值約3.28兆元；第二名則是廣達，市值減少同樣達千億等級，為1,024億元，今日市值約1.26兆元。

再來是緯穎，五強中今日跌幅最重的個股，今日大跌逾9%，市值減少920億元，今日市值8,586億元。而緯創（3231）和英業達（2356）則分別減少了239億元及79億元，今日市值為4,421億元及2,099億元。

台股 廣達 緯穎 鴻海 晶圓代工

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