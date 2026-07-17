台積電收2,290元重挫180元 寫歷史最大下跌金額、影響指數逾1,300點

台積電（2330）17日開低走低，最後一盤再壓低30元收盤，終場收在最低的2,290元，重挫180元，跌幅7.29%，寫單日歷史最大下跌金額，影響大盤指數約1,342點。

台積電早盤以2,375元開低，下跌95元，股價開低後一度往上拉升至2,395元，但賣壓相對沉重，最後一盤更爆出9,277張成交量，股價收在今日最低的2,290元；台股大盤指數重挫2,953.71點，以42,671.27點收盤。

台積電公布今年第2季合併營收1 兆 2,703.8 億元，季增 12%，年增36%；稅後純益7,065.6 億元，季增23.4%，年增77.4%；每股純益27.25 元（折合美國存託憑證每單位為 4.31 美元）。

若以美元計算，第2季營收402 億美元，季增12%，年增 33.7%，符合財測高標。2026 年第2季毛利率為 67.7%，營業利益率為 60.3%，稅後純益率為 55.6%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第3季展望，預計第3季合併營收介於446~458億美元，中間值約季增12%；若以新台幣 32 元兌 1 美元匯率假設，預估毛利率65~67%、營益率56~58%。

台積電在法說會中，大幅上修全年展望，全美元營收年增略高於40%；另外，台積電大舉上修今年資本支出，預估將達600~640億美元，創新高，調幅約7%至14.3%；董事長暨總裁魏哲家表示，調高資本支出是為了支援客戶的需求。

台積電法說會後外資圈端出最新看法，亞系外資認為，台積電第2季獲利超預期且上修財測，資本支出增加釋放對未來營運更加積極的訊號，上調3年獲利預估，目標價調高至4,200元，為目前法人圈最高，也是台積電目標價首見「4字頭」。

證券分析師張陳浩表示，台積電跌破季線是買點，可以分批布局。