台股大跌 法人提醒觀察止跌三訊號
台股17日在美股下跌、台積電（2330）法說後ADR下跌，加上恐慌性賣壓，加權指數暴跌2,953點。法人分析，台股止跌訊號必須觀察融資餘額能否明顯降低，重新沉澱籌碼；技術面需要快速站回季線；以及外資期貨空單能有效降低。
台積電財報表現亮眼，不過出現利多出盡，今天開低收低，尾盤大單敲進9,277張，終場仍下跌7.2%。法人表示，台積電法說後，ADR走勢不如市場預期，且美股半導體族群短線承壓，干擾台股走勢。尤其外資連日調節台股部位，加上融資浮額去化速度偏慢，籌碼面偏負向，拖累台股表現。後續除了上市櫃公司將陸續公布財報，美股也進入超級財報周，相關訊息及對後市展望，預料將牽動美股及台股表現。
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