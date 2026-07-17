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史詩級股災！台股重挫2,953點 寫史上盤中與收盤最大跌點

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台股上演717慘案 崩跌2953點 創史上最大跌點

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股今日崩跌近3千點，創史上最大跌點，哀鴻遍野。記者黃義書／攝影
台股今日崩跌近3千點，創史上最大跌點，哀鴻遍野。記者黃義書／攝影

台北股市17日開低殺低暴跌2953點，創下史上最大跌點，加權股價指數以4萬2671點作收，跌幅6.74％，成交量1兆2129億元；集中市場加權股價指數周五一口氣摜破4萬5千點、4萬4千點、4萬3千點整數關卡，空方尾盤還不放手，最後一盤再砍247點，最終以將近3千點的跌點收盤。

業績都不錯，但股價都不買帳，美股四大指數重挫，海力士ADR（美國存託憑證）崩跌13％，延燒到台股台積電ADR收跌2.32％，但現貨價更慘，昨天召開法說會、業績與展旺俱佳的台積電17日股價開低走低，重挫跌180元，股價以2290元作收，跌幅7.29％。

不只台積電，權值股倒成一片，聯發科以3370元作收，暴跌330元，跌幅8.92％，比台積電更慘烈。台達電大跌165元，以1740元收盤，跌幅8.66％。記憶體股也慘不忍睹，南亞科、華邦電、力積電股價跌停，旺宏跌8.42％。

台新投顧副總黃文清指出，台股近期的下跌，並非單一因素造成，而是市場預期過高後，面臨利多出盡的修正效果，由於上半年台股累積漲幅已逾6成，在歷史經驗中屬於極端漲幅，獲利回吐賣壓沉重。

黃文清分析，上市櫃公司財報公布及法說會目前密集登場，南韓的三星、台灣的台積電都交出不錯的成績單，但都因為先前市場預期拉得非常高，以致現在都出現利多出盡的走勢，台積電昨天法說會後，ADR跌逾2％，美股科技股也都重挫。

台股 ADR 台積電ADR

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台股17日在美股下跌、台積電（2330）法說後ADR下跌，加上恐慌性賣壓，加權指數暴跌2,953點。法人分析，台股止跌訊號必須觀察融資餘額能否明顯降低，重新沉澱籌碼；技術面需要快速站回季線；以及外資期貨空單能有效降低。

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台股收盤下跌2,953點創最大跌點紀錄 台積電收低180元跌幅逾7%

台股今（17）日收盤下跌2,953.71點，終場以42,671.27點作收，成交量1兆2,129.57億元，跌幅6.47%；台積電（2330）收盤價2,290元，下跌180元，跌幅7.29%。今日盤中跌點及收盤指數跌點同創最大跌點紀錄。

最佳資金避風港！電信三雄全部完成填息

台股今日大跌2,953點，創史上最大跌點，電信三雄中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）以穩定獲利為最佳後盾，成為台股最佳資金避風港，遠傳早盤率先完成填息，買盤湧入帶動下，中華電、台灣大陸續完成填息，中華電信更創下史上最快填息紀錄，台灣大創近年最快填息。

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