台股收盤下跌2,953點創最大跌點紀錄 台積電收低180元跌幅逾7%

台股今（17）日收盤下跌2,953.71點，終場以42,671.27點作收，成交量1兆2,129.57億元，跌幅6.47%；台積電（2330）收盤價2,290元，下跌180元，跌幅7.29%。今日盤中跌點及收盤指數跌點同創最大跌點紀錄。

今日多頭信潰散，技術面的短中期均線支撐都失守，大盤指數連跌三大整數關卡，45K、44K及43K都遭跌破。今日成交金額大且走高為：昇達科（3491）、中華電（2412）、宇瞻（8271）、遠傳（4904）、晟田（4541）及兆豐金（2886）；成交金額大且疲軟者則為：聯電（2303）、南亞科（2408）、聯發科（2454）、南亞（1303）、國巨*（2327）、欣興（3037）、南電（8046）、力積電（6770）及台達電（2308）。

近期台股因台積電高資本支出，引發市場重新審視 AI 投資回報時程，短線進入高檔震盪。對此，大華優利高填息30 (00918) 經理人郭修誠指出，科技股評價已高，短期表現更看重獲利兌現。

在當前台灣高檔震盪下，投資應由盲目追逐 AI 轉向聚焦「獲利基本面」與「歷史高填息紀錄」，以避開貼息風險。

展望後市，郭修誠表示，台股仍有長線利多支撐：AI 實質需求依舊火熱、除權息旺季與資金紅利提供下檔支撐，且金融板塊獲利亮眼，能有效發揮穩盤作用。

投資建議： 建議採取分批布局、逢低承接策略，降低單一權值股依賴。

半導體次族群： 矽晶圓、ABF 載板、封測、半導體設備。

非電與避風港： 金融股、非電航運等高股息防禦族群。