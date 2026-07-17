史詩級股災！台股重挫2,953點 寫史上盤中與收盤最大跌點

全球晶片股遭血洗，台股今（17）日賣壓傾巢而出，加權指數盤中狂瀉逾2,800點，不僅4萬4千點失守，連4萬3千點關卡也宣告失守，改寫台股史上最大盤中跌點紀錄，這還不夠，終場大跌2,953點，收在最低點，同步改寫盤中與收盤的史上最大跌點紀錄。今天風暴中心來自台積電，盤中跌逾百元，收盤更大跌達180元，也創下史上最大跌點，重跌點數更直接衝擊台股下跌達1,400點，隨後恐慌性賣壓從大型權值股快速蔓延至整條半導體供應鏈，晶圓代工、記憶體、封測及PCB跌停板成排亮起，出現史上罕見的台股與半導體股的股災。

台積電大跌180元，來到2,290元，跌幅逾7%；晶圓代工族群聯電跌停至144元，世界先進跌停至169元，力積電跌停至68.9元，采鈺及穩懋也雙雙亮燈跌停，成熟製程及相關供應鏈幾乎全面倒地。

記憶體族群早盤很早就跌停收市，華邦電跌停至155元，晶豪科跌停至198元，鈺創跌停至88元，愛普跌停至819元，群聯也跌停至1,785元；南亞科重挫9.79%、報396元，最後也跌停，旺宏則大跌8.42%。先前漲幅較大的記憶體個股，成為資金撤退及停損賣壓的重災區。封測、PCB與載板族群也出現跌停潮。從晶圓代工、記憶體、封測一路到PCB，半導體供應鏈跌停綠燈全部亮起。