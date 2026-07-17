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最佳資金避風港！電信三雄全部完成填息

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台股今日大跌2,953點，創史上最大跌點，電信三雄中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）以穩定獲利為最佳後盾，成為台股最佳資金避風港，遠傳早盤率先完成填息，買盤湧入帶動下，中華電、台灣大陸續完成填息，中華電信更創下史上最快填息紀錄，台灣大創近年最快填息。

遠傳於7月8日、中華電信、台灣大9日陸續進行除息，遠傳受惠業績亮眼，外資調高目標價帶動，即使大盤大跌，股價仍穩步向上，盤中股價最高來到104元，八個交易日完成填息，終場上漲2元，收103元

中華電信與台灣大也不甘示弱，買盤湧入帶動下，中華電信盤中最高來到140元，也完成填息，僅七個交易日就完成填息，創下史上最快填息的紀錄，終場上漲2元，收138元。

台灣大盤中股價達 113 元，完成今年現金股利填息，更創下台灣大近年最快填息紀錄，終場上漲0.5元，收111元。

電信三雄上半年業績表現亮眼，受惠亮眼的業績支撐，美系外資近期報告指出，電信業者獲利高於預期，調高對於中華電信及遠傳2026年、2027年營收及獲利預估，重申遠傳「優於大盤」評等，目標價從原本的115元調高為120元；中華電信則維持「中立」平等，目標價從原本的140元調高為147元。

台灣大則持續繳出穩健營運成果，截至今年上半年，台灣大累計每股純益2.86 元，拿下電信每股獲利王寶座。

台灣大表示，三大成長引擎同步帶動業績表現，電信（Telco）本業穩健成長；「Telco+」企業事業受惠 AIDC 與 AICT 專案貢獻，營收加速升溫；「Telco+Tech」科技電信事業方面，除 momo 動能復甦外，其他新科技事業如品牌電商亦進一步挹注成長動能。

獲利方面，台灣大強調，在 AI 升級策略與營運效率優化下，營運槓桿提升顯著，整體電信業務 EBITDA 年增率達雙位數，成為推升合併營業利益增長達 17% 的主要動力。

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