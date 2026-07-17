半導體跌停潮淹沒台股 盤中重挫逾2,800點 創史上最大跌點

台股今（17）日賣壓全面失控，加權指數盤中狂瀉逾2,800點，不僅4萬4千點失守，連4萬3千點關卡也宣告失守，改寫台股史上最大盤中跌點紀錄。恐慌性賣壓從大型權值股快速蔓延至整條半導體供應鏈，晶圓代工、記憶體、封測及PCB跌停板成排亮起，盤面宛如遭遇半導體股災。

權值王台積電盤中下跌150元，來到2,320元，跌幅6.07%；晶圓代工族群更為慘烈，聯電跌停至144元，世界先進跌停至169元，力積電跌停至68.9元，采鈺及穩懋也雙雙亮燈跌停，成熟製程及相關供應鏈幾乎全面倒地。

記憶體族群同樣無一倖免，華邦電跌停至155元，晶豪科跌停至198元，鈺創跌停至88元，愛普跌停至819元，群聯也跌停至1,785元；南亞科重挫9.79%、報396元，距跌停價395.5元僅一步之遙，旺宏則大跌8.79%。先前漲幅較大的記憶體個股，成為資金撤退及停損賣壓的重災區。

封測族群也遭全面追殺，日月光投控跌停至614元，京元電子跌停至286.5元，南茂、頎邦、矽格及欣銓也全數亮燈跌停，力成則大跌8.53%。賣壓從前段晶圓製造一路蔓延至後段封裝測試，封測族群幾乎全面失守。

PCB與載板族群更出現跌停潮，景碩跌停至693元，欣興跌停至794元，南電跌停至1,150元，臻鼎-KY跌停至521元，華通也跌停至212元。從晶圓代工、記憶體、封測一路到PCB，半導體供應鏈跌停板成排亮起。

市場今日同步消化台積電法說後的毛利率壓力、海外擴產成本，以及雲端服務業者持續擴大AI資本支出後，投資能否順利轉化為獲利等疑慮；加上國際地緣政治風險未解，高檔科技股獲利了結、融資停損及程式賣盤同時湧現，進一步放大台股盤中跌勢。