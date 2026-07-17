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台股驚現恐慌大殺盤！旺矽、日月光、旺矽等十多檔熱門股慘躺平
台股17日盤面遭遇強烈空方襲擊，多檔高價股與電子權值股成為重災區，盤中賣壓洶湧，多達餘檔熱門標的慘遭摜至跌停，整體盤面綠油油一片，市場追高意願低迷，多頭防線面臨嚴峻考驗。
截至上午12點55分，半導體族群首當其衝，高價股旺矽（6223）慘鎖跌停，股價來到5,600元；創新（7828）服務與雍智科技（6683）亦未能倖免，分別重挫至1,945元及1,215元跌停價位；此外，愛普*（6531）、辛耘（3583）與封測龍頭日月光投控（3711）同樣亮起跌停燈號，股價分別在819元、747元與614元。
電子組件及被動元件族群也倒成一片，大廠台光電（2383）盤中也重摔跌停至4,495元，欣興（3037）大跌至794元鎖死，被動元件雙雄國巨*（2327）與禾伸堂（3026）雙雙打入跌停，股價分別來到699元與690元。
其餘慘遭恐慌性賣壓摜壓至跌停的個股，還包括：電機機械族群的大量766元、中砂（1560）656元，通信網路股波若（3163）威652元，以及半導體業的景碩（3189）同樣呈現跌停態勢，股價在693元。
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