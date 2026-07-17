快訊

辛苦存近3萬LINE POINTS全歸零！她崩潰求救 官方揭殘酷規定

外資沒搞懂魏哲家的目標！分析師曝理由：留意台積電買點

陪伴30年…台灣國民泡麵停產 網哭：從小吃到大的回憶

聽新聞
0:00 / 0:00

黑色星期五慘劇！被動元件多檔亮綠燈、國巨、華新科股價腰斬

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
美股收黑，台北股市17日日遭遇「黑色星期五」史詩級暴跌。記者黃義書／攝影
美股收黑，台北股市17日日遭遇「黑色星期五」史詩級暴跌。記者黃義書／攝影

台股今日遭遇「黑色星期五」史詩級暴跌，市場去槓桿化與資金抽離潮急遽升溫，近幾個月漲幅巨大的個股成為強力補跌重災區。其中，被動元件族群表現最為慘烈，指標股國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）、立隆電（2472）、凱美（2375）、信昌電（6173）等逾10檔相關族群全數被打入跌停板、高掛綠燈。

龍頭大廠國巨從先前歷史高點1,220元一路崩跌，今日盤中失守700元大關，重挫鎖死在699元跌停價，7月以來累計跌幅達38.68％，股價幾近腰斬。

華新科走勢更為嚴峻，7月以來暴跌45.58％，今日盤中同樣鎖死在307.5元。而曾觸及千元關卡的禾伸堂雖跌幅相對較輕，但7月以來也已修正18.05％。法人指出，多頭融資融券加速多殺多，短線在籌碼面未沉澱前，投資人應保守看待被動元件族群。

國巨 華新科 信昌電

延伸閱讀

國巨短線急跌近4成後反彈 少年股神違約交割危機解除了嗎？

被動元件跌得比記憶體慘？網友點出致命關鍵：短線漲太急、營收跟不上估值

台積電法說市場不買單！費半重挫引爆補跌 台股一度狂瀉1700點摜破44K

AI 行情降溫？鎧俠波段暴跌5成、台記憶體指標重挫近4成！緊盯3大關鍵

相關新聞

外資沒搞懂魏哲家的目標！分析師曝「這理由」：留意台積電買點

台積電法說會後股價竟是重挫，盤中一度大跌130元， 寫歷史第二大盤中下跌金額，證券分析師表示，第3季毛利率預估及大幅增加資本支出是造成台積電法說會行情失靈的兩大主因，但分析師直言，其實是外資財務分析師只看得懂毛利率，不懂企業政策，「不懂魏哲家追求利潤極大化的目標」，台積電最終會回到應有的價，「下跌正是天上掉下來的禮物，趕快買」。

法說會失靈 台積電跌百元 台股早盤崩跌1900點

台北股市開低殺低，連破4萬5千點及4萬4千點兩個整數關卡，開盤1小時後，指數一度重挫逾1900點；昨天法說會財報及展望均佳的台積電，今天股價下殺，最低來到2370元，大跌100元。

台積電法說市場不買單！費半重挫引爆補跌 台股一度狂瀉1700點摜破44K

費半指數昨夜重挫4.29%、台積電（2330）ADR下跌2.32%，拖累台指期夜盤暴跌976點。台股17日開低390.9點、報45,234.08點，盤初在台積電失守月線、五大權值股全面走弱，以及聯電（2303）、記憶體、載板族群賣壓同步湧現下，指數跌點迅速擴大逾1,700點，44,000點整數關卡應聲失守。盤面上，主動統一升級50（00403A）、聯電及元大台灣50正2（00631L）成交最為熱絡。

台積電領跌使台股重挫逾兩千點 創史上次高跌點 法人建議布局方向

台積電昨天開法說會但未帶動股價，今日早盤下跌超過百元，台股早盤最多跌2102.13點，創史上次大跌點，大盤指數最低43522.85點。

最佳資金避風港！電信三雄全部完成填息

台股今日大跌2,953點，創史上最大跌點，電信三雄中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）以穩定獲利為最佳後盾，成為台股最佳資金避風港，遠傳早盤率先完成填息，買盤湧入帶動下，中華電、台灣大陸續完成填息，中華電信更創下史上最快填息紀錄，台灣大創近年最快填息。

半導體跌停潮淹沒台股 盤中重挫逾2,800點 創史上最大跌點

台股今（17）日賣壓全面失控，加權指數盤中狂瀉逾2,800點，不僅4萬4千點失守，連4萬3千點關卡也宣告失守，改寫台股史上最大盤中跌點紀錄。恐慌性賣壓從大型權值股快速蔓延至整條半導體供應鏈，晶圓代工、記憶體、封測及PCB跌停板成排亮起，盤面宛如遭遇半導體股災。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。