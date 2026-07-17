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黑色星期五慘劇！被動元件多檔亮綠燈、國巨、華新科股價腰斬
台股今日遭遇「黑色星期五」史詩級暴跌，市場去槓桿化與資金抽離潮急遽升溫，近幾個月漲幅巨大的個股成為強力補跌重災區。其中，被動元件族群表現最為慘烈，指標股國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）、立隆電（2472）、凱美（2375）、信昌電（6173）等逾10檔相關族群全數被打入跌停板、高掛綠燈。
龍頭大廠國巨從先前歷史高點1,220元一路崩跌，今日盤中失守700元大關，重挫鎖死在699元跌停價，7月以來累計跌幅達38.68％，股價幾近腰斬。
華新科走勢更為嚴峻，7月以來暴跌45.58％，今日盤中同樣鎖死在307.5元。而曾觸及千元關卡的禾伸堂雖跌幅相對較輕，但7月以來也已修正18.05％。法人指出，多頭融資融券加速多殺多，短線在籌碼面未沉澱前，投資人應保守看待被動元件族群。
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