黑色星期五慘劇！被動元件多檔亮綠燈、國巨、華新科股價腰斬

台積電法說會後股價竟是重挫，盤中一度大跌130元， 寫歷史第二大盤中下跌金額，證券分析師表示，第3季毛利率預估及大幅增加資本支出是造成台積電法說會行情失靈的兩大主因，但分析師直言，其實是外資財務分析師只看得懂毛利率，不懂企業政策，「不懂魏哲家追求利潤極大化的目標」，台積電最終會回到應有的價，「下跌正是天上掉下來的禮物，趕快買」。

2026-07-17 12:11