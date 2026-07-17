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台股摔逾2,000點 三大類 ETF 逆勢紅

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

美股四大指數拉回，又以費城半導體指數重挫4.29%最多，導致亞洲主要股市今（17）日也臉綠，盤中日經225指數跌幅超過5%，中港股市跌幅也在1%之上，台股開低走低，盤中最大跌點達2,635.38點，最低下探42,989.6點，測試季線支撐，連帶反向、地產、債券等三大類ETF成為資金的避風港。

觀察盤面ETF表現，台股四檔反向ETF如富邦臺灣加權反1（00676R）、國泰臺灣加權反1（00664R）、群益臺灣加權反1（00686R）、元大台灣50反1（00632R）盤中漲幅超過5%。而追蹤海外市場的富邦日本反1（00641R）、元大滬深300反1（00638R）、國泰中國A50反1（00656R）、富邦上証反1（00634R）、富邦恒生國企反1（00666R）、富邦NASDAQ反1（00671R）、復華香港反1（00651R）盤中跌幅也在3%以上。

除了反向ETF之外，地產相關ETF也逆勢走揚，包含群益道瓊美國地產（00714）、復華富時不動產（00712）、國泰日本不動產（009817）、富邦入息REITs+（00908）盤中漲幅也在2.6%以內。

另外，債券ETF也呈現漲多跌少局面，第一金金融債10+（00834B）、中信低碳新興債（00884B）、復華能源債（00758B）、元大零息超長美債（00969B）、國泰20年美債（00687B）等盤中漲幅也在0.5%之上。

台股 美股 富邦

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