快訊

陪伴30年…台灣國民泡麵停產 網哭：從小吃到大的回憶

國際特赦組織驚爆霸凌！日本分會職場惡整員工

巨浪飛彈來襲！紐西蘭該如何應對中國威脅？

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 行情降溫？鎧俠波段暴跌5成、台記憶體指標重挫近4成！緊盯3大關鍵

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體示意圖。圖／AI生成
記憶體示意圖。圖／AI生成

AI記憶體行情急轉直下，台股記憶體族群17日遭遇沉重賣壓，華邦電（2344）、鈺創（5351）、晶豪科（3006）、力積電（6770）、群聯（8299）盤中紛紛亮綠燈，南亞科（2408）也頻頻跌停、回測400元關卡，旺宏（2337）、力成（6239）等個股也同步走弱。

波段觀察，記憶體五大指標股自高點回落至今，最大跌幅均達2成以上，其中群聯、旺宏跌幅更逼近4成，顯示市場資金正快速降低對高漲AI記憶體題材股的曝險。

根據波段高低點統計，群聯股價自5月14日盤中高點2880元一路下修，最低回測1785元，波段跌幅達38.02%，成為本波修正幅度最大的指標股；旺宏則自6月23日高點192元回落至124元，跌幅達35.4%；華邦電由6月22日最高233.5元跌至155元，修正幅度達33.6%。

相較之下，南亞科表現相對抗跌，自6月22日盤中創下505元歷史新高後，最低回落至395.5元，波段跌幅約21.6%。市場認為，南亞科受惠DDR4供給收縮、DRAM報價走升等基本面題材支撐，相較部分高評價記憶體個股，股價修正幅度相對溫和。

回顧本波記憶體行情，主要受到AI伺服器需求爆發與供給結構改變雙重推升。隨著三星、SK海力士、美光等國際大廠調整產能配置，成熟型DRAM供給受到壓縮，加上HBM需求大量消耗先進記憶體產能，市場開始預期DRAM、NAND價格進入上行循環。

在供給吃緊與報價調升預期帶動下，記憶體族群自4月起展開第二波強勁漲勢，南亞科、華邦電、旺宏等紛紛創下波段新高。6月下旬更因美光財報優於預期，以及外資大幅調升記憶體族群目標價，市場追價情緒達到高峰。然而，行情在6月底開始出現轉折。

近期記憶體族群遭遇重挫，主要受到全球半導體股同步修正影響。美股方面，市場開始重新評估AI資本支出的投資效益，半導體族群遭遇賣壓。包括輝達、美光、SK海力士等皆陷入劇烈震盪。

亞洲市場同樣受到衝擊，日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）17日盤中一度重挫逾16%，股價自6月高點以來已回落超過5成。鎧俠今年曾受惠AI資料中心需求帶動，股價大幅飆升，甚至一度超越豐田汽車成為日本市值最高企業，如今快速修正，也加深市場對AI記憶體行情是否過熱的疑慮。

市場擔心，AI伺服器投資雖然仍在高檔，但記憶體股前波漲幅已提前反映供需改善預期，當市場開始檢視未來成長速度是否放緩，高估值個股便率先遭遇獲利了結壓力。

法人指出，近期記憶體族群下跌主要反映三大因素，包括全球半導體股修正、高檔籌碼鬆動，以及市場重新評估AI題材估值，並非代表記憶體產業基本面已全面轉弱。

目前市場仍關注後續幾項關鍵指標，包括第三季DRAM與NAND合約價走勢、國際大廠HBM擴產進度，以及雲端服務供應商（CSP）AI資本支出是否維持高成長。

若DRAM供需缺口持續、記憶體報價仍維持上行趨勢，這波修正較偏向漲多後的評價調整；但若AI投資降溫、記憶體漲價動能明顯放緩，市場恐進一步下修族群評價。

目前記憶體股已從「全面追價行情」進入「基本面與估值重新檢視」階段，後續能否止穩，將取決於產業循環是否能承接住AI帶來的新一輪需求。

華邦電 群聯 旺宏

延伸閱讀

萬綠叢中一點紅！記憶體股全倒 宇瞻逆勢獨漲「關鍵曝光」

日股大跌逾2,500點 韓股逃一劫 記憶體大廠鎧俠重挫16%股價已慘腰斬

三大法人轉賣超431億元！台積電神救援 台股跌點從660點收斂至6點

中國記憶體雙雄擴產！網直指「解決缺貨困境」可能成股價重挫原因

相關新聞

外資沒搞懂魏哲家的目標！分析師曝「這理由」：留意台積電買點

台積電法說會後股價竟是重挫，盤中一度大跌130元， 寫歷史第二大盤中下跌金額，證券分析師表示，第3季毛利率預估及大幅增加資本支出是造成台積電法說會行情失靈的兩大主因，但分析師直言，其實是外資財務分析師只看得懂毛利率，不懂企業政策，「不懂魏哲家追求利潤極大化的目標」，台積電最終會回到應有的價，「下跌正是天上掉下來的禮物，趕快買」。

法說會失靈 台積電跌百元 台股早盤崩跌1900點

台北股市開低殺低，連破4萬5千點及4萬4千點兩個整數關卡，開盤1小時後，指數一度重挫逾1900點；昨天法說會財報及展望均佳的台積電，今天股價下殺，最低來到2370元，大跌100元。

台積電法說市場不買單！費半重挫引爆補跌 台股一度狂瀉1700點摜破44K

費半指數昨夜重挫4.29%、台積電（2330）ADR下跌2.32%，拖累台指期夜盤暴跌976點。台股17日開低390.9點、報45,234.08點，盤初在台積電失守月線、五大權值股全面走弱，以及聯電（2303）、記憶體、載板族群賣壓同步湧現下，指數跌點迅速擴大逾1,700點，44,000點整數關卡應聲失守。盤面上，主動統一升級50（00403A）、聯電及元大台灣50正2（00631L）成交最為熱絡。

台積電領跌使台股重挫逾兩千點 創史上次高跌點 法人建議布局方向

台積電昨天開法說會但未帶動股價，今日早盤下跌超過百元，台股早盤最多跌2102.13點，創史上次大跌點，大盤指數最低43522.85點。

黑色星期五慘劇！被動元件多檔亮綠燈、國巨、華新科股價腰斬

台股今日遭遇「黑色星期五」史詩級暴跌，市場去槓桿化與資金抽離潮急遽升溫，近幾個月漲幅巨大的個股成為強力補跌重災區。其中，被動元件族群表現最為慘烈，指標股國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）、立隆電（2472）、凱美（2375）、信昌電（6173）等逾10檔相關族群全數被打入跌停板、高掛綠燈。

台股摔逾2,000點 三大類 ETF 逆勢紅

美股四大指數拉回，又以費城半導體指數重挫4.29%最多，導致亞洲主要股市今（17）日也臉綠，盤中日經225指數跌幅超過5%，中港股市跌幅也在1%之上，台股開低走低，盤中最大跌點達2,635.38點，最低下探42,989.6點，測試季線支撐，連帶反向、地產、債券等三大類ETF成為資金的避風港。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。