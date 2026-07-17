AI 行情降溫？鎧俠波段暴跌5成、台記憶體指標重挫近4成！緊盯3大關鍵

AI記憶體行情急轉直下，台股記憶體族群17日遭遇沉重賣壓，華邦電（2344）、鈺創（5351）、晶豪科（3006）、力積電（6770）、群聯（8299）盤中紛紛亮綠燈，南亞科（2408）也頻頻跌停、回測400元關卡，旺宏（2337）、力成（6239）等個股也同步走弱。

波段觀察，記憶體五大指標股自高點回落至今，最大跌幅均達2成以上，其中群聯、旺宏跌幅更逼近4成，顯示市場資金正快速降低對高漲AI記憶體題材股的曝險。

根據波段高低點統計，群聯股價自5月14日盤中高點2880元一路下修，最低回測1785元，波段跌幅達38.02%，成為本波修正幅度最大的指標股；旺宏則自6月23日高點192元回落至124元，跌幅達35.4%；華邦電由6月22日最高233.5元跌至155元，修正幅度達33.6%。

相較之下，南亞科表現相對抗跌，自6月22日盤中創下505元歷史新高後，最低回落至395.5元，波段跌幅約21.6%。市場認為，南亞科受惠DDR4供給收縮、DRAM報價走升等基本面題材支撐，相較部分高評價記憶體個股，股價修正幅度相對溫和。

回顧本波記憶體行情，主要受到AI伺服器需求爆發與供給結構改變雙重推升。隨著三星、SK海力士、美光等國際大廠調整產能配置，成熟型DRAM供給受到壓縮，加上HBM需求大量消耗先進記憶體產能，市場開始預期DRAM、NAND價格進入上行循環。

在供給吃緊與報價調升預期帶動下，記憶體族群自4月起展開第二波強勁漲勢，南亞科、華邦電、旺宏等紛紛創下波段新高。6月下旬更因美光財報優於預期，以及外資大幅調升記憶體族群目標價，市場追價情緒達到高峰。然而，行情在6月底開始出現轉折。

近期記憶體族群遭遇重挫，主要受到全球半導體股同步修正影響。美股方面，市場開始重新評估AI資本支出的投資效益，半導體族群遭遇賣壓。包括輝達、美光、SK海力士等皆陷入劇烈震盪。

亞洲市場同樣受到衝擊，日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）17日盤中一度重挫逾16%，股價自6月高點以來已回落超過5成。鎧俠今年曾受惠AI資料中心需求帶動，股價大幅飆升，甚至一度超越豐田汽車成為日本市值最高企業，如今快速修正，也加深市場對AI記憶體行情是否過熱的疑慮。

市場擔心，AI伺服器投資雖然仍在高檔，但記憶體股前波漲幅已提前反映供需改善預期，當市場開始檢視未來成長速度是否放緩，高估值個股便率先遭遇獲利了結壓力。

法人指出，近期記憶體族群下跌主要反映三大因素，包括全球半導體股修正、高檔籌碼鬆動，以及市場重新評估AI題材估值，並非代表記憶體產業基本面已全面轉弱。

目前市場仍關注後續幾項關鍵指標，包括第三季DRAM與NAND合約價走勢、國際大廠HBM擴產進度，以及雲端服務供應商（CSP）AI資本支出是否維持高成長。

若DRAM供需缺口持續、記憶體報價仍維持上行趨勢，這波修正較偏向漲多後的評價調整；但若AI投資降溫、記憶體漲價動能明顯放緩，市場恐進一步下修族群評價。

目前記憶體股已從「全面追價行情」進入「基本面與估值重新檢視」階段，後續能否止穩，將取決於產業循環是否能承接住AI帶來的新一輪需求。