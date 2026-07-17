台積電法說正向訊息不敵賣壓 法人：2奈米與3奈米具定價能力 後市可期

台積電（2330）法說會雖釋出正向訊息卻仍不敵市場信心潰散，主動國泰動能高息ETF（00400A）經理人梁恩溢表示，雖然美國最新通膨數據降溫，市場對降息預期有所提升，但費城半導體指數回檔，加上7月以來台股大盤震盪明顯加劇，操作宜避免追高。

00400A基金經理人梁恩溢表示，台積電的晶片供不應求，基本面表現無虞，再加上在先進製程中具有強大話語權，包括2奈米與3奈米皆具備定價能力，後市表現可期；觀察今（2026）年市場台股產業輪動速度明顯加快，包括AI類股的受惠族群持續擴散，已從晶圓代工拓展至IC設計、CCL（銅箔基板）、被動元件、記憶體、散熱、先進封裝及關鍵零組件等領域。

梁恩溢表示，目前AI進入落地與商業化階段，包括Meta、亞馬遜等雲端巨頭持續擴大資本支出，加上ASML近期再次上修全年展望，也反映AI需求並未降溫，有機會帶動AI伺服器、高速傳輸及關鍵零組件等硬體供應鏈需求升溫，台灣有望憑藉強大且完整的供應鏈受惠，AI供應鏈依舊是推升台股企業獲利的重要引擎。

觀察00400A最新持股名單，核心持股包括台積電、聯發科（2454）、台光電（2383）、旺矽（6223）、國巨（2327）、奇鋐（3017）、欣興（3037）、台達電（2308）、致茂（2360）及環球晶（6488）等，投資產業遍及AI硬體供應鏈，可望掌握AI供應鏈在不同階段的成長契機，有望打造攻守兼備的資產配置。國泰投信表示，00400A不僅鎖定具有成長動能的企業，同時也注重企業的現金股利金額與現金股利率表現，重視企業長期表現、獲利能力及競爭優勢。