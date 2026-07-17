快訊

陪伴30年…台灣國民泡麵停產 網哭：從小吃到大的回憶

國際特赦組織驚爆霸凌！日本分會職場惡整員工

巨浪飛彈來襲！紐西蘭該如何應對中國威脅？

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電法說正向訊息不敵賣壓 法人：2奈米與3奈米具定價能力 後市可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電董事長魏哲家。記者杜建重／攝影
台積電董事長魏哲家。記者杜建重／攝影

台積電（2330）法說會雖釋出正向訊息卻仍不敵市場信心潰散，主動國泰動能高息ETF（00400A）經理人梁恩溢表示，雖然美國最新通膨數據降溫，市場對降息預期有所提升，但費城半導體指數回檔，加上7月以來台股大盤震盪明顯加劇，操作宜避免追高。

00400A基金經理人梁恩溢表示，台積電的晶片供不應求，基本面表現無虞，再加上在先進製程中具有強大話語權，包括2奈米與3奈米皆具備定價能力，後市表現可期；觀察今（2026）年市場台股產業輪動速度明顯加快，包括AI類股的受惠族群持續擴散，已從晶圓代工拓展至IC設計、CCL（銅箔基板）、被動元件、記憶體、散熱、先進封裝及關鍵零組件等領域。

梁恩溢表示，目前AI進入落地與商業化階段，包括Meta、亞馬遜等雲端巨頭持續擴大資本支出，加上ASML近期再次上修全年展望，也反映AI需求並未降溫，有機會帶動AI伺服器、高速傳輸及關鍵零組件等硬體供應鏈需求升溫，台灣有望憑藉強大且完整的供應鏈受惠，AI供應鏈依舊是推升台股企業獲利的重要引擎。

觀察00400A最新持股名單，核心持股包括台積電、聯發科（2454）、台光電（2383）、旺矽（6223）、國巨（2327）、奇鋐（3017）、欣興（3037）、台達電（2308）、致茂（2360）及環球晶（6488）等，投資產業遍及AI硬體供應鏈，可望掌握AI供應鏈在不同階段的成長契機，有望打造攻守兼備的資產配置。國泰投信表示，00400A不僅鎖定具有成長動能的企業，同時也注重企業的現金股利金額與現金股利率表現，重視企業長期表現、獲利能力及競爭優勢。

台積電 費城半導體 台股

延伸閱讀

台積電法說會激勵股價收高30元 台股大盤拉長下影線跌6點、收45,624點

AI晶片需求2027年估飆破2200萬顆！台積電法說扮風向球 00891、00904跌幅收斂

海外股票 ETF 人氣爆棚

決定下半年台股多空！小童拆解台積電（2330）法說會「三大指標」：表現好還不夠

相關新聞

外資沒搞懂魏哲家的目標！分析師曝「這理由」：留意台積電買點

台積電法說會後股價竟是重挫，盤中一度大跌130元， 寫歷史第二大盤中下跌金額，證券分析師表示，第3季毛利率預估及大幅增加資本支出是造成台積電法說會行情失靈的兩大主因，但分析師直言，其實是外資財務分析師只看得懂毛利率，不懂企業政策，「不懂魏哲家追求利潤極大化的目標」，台積電最終會回到應有的價，「下跌正是天上掉下來的禮物，趕快買」。

法說會失靈 台積電跌百元 台股早盤崩跌1900點

台北股市開低殺低，連破4萬5千點及4萬4千點兩個整數關卡，開盤1小時後，指數一度重挫逾1900點；昨天法說會財報及展望均佳的台積電，今天股價下殺，最低來到2370元，大跌100元。

台積電法說市場不買單！費半重挫引爆補跌 台股一度狂瀉1700點摜破44K

費半指數昨夜重挫4.29%、台積電（2330）ADR下跌2.32%，拖累台指期夜盤暴跌976點。台股17日開低390.9點、報45,234.08點，盤初在台積電失守月線、五大權值股全面走弱，以及聯電（2303）、記憶體、載板族群賣壓同步湧現下，指數跌點迅速擴大逾1,700點，44,000點整數關卡應聲失守。盤面上，主動統一升級50（00403A）、聯電及元大台灣50正2（00631L）成交最為熱絡。

台積電領跌使台股重挫逾兩千點 創史上次高跌點 法人建議布局方向

台積電昨天開法說會但未帶動股價，今日早盤下跌超過百元，台股早盤最多跌2102.13點，創史上次大跌點，大盤指數最低43522.85點。

台股驚現恐慌大殺盤！旺矽、日月光、旺矽等十多檔熱門股慘躺平

台股17日盤面遭遇強烈空方襲擊，多檔高價股與電子權值股成為重災區，盤中賣壓洶湧，多達餘檔熱門標的慘遭摜至跌停，整體盤面綠油油一片，市場追高意願低迷，多頭防線面臨嚴峻考驗。

黑色星期五慘劇！被動元件多檔亮綠燈、國巨、華新科股價腰斬

台股今日遭遇「黑色星期五」史詩級暴跌，市場去槓桿化與資金抽離潮急遽升溫，近幾個月漲幅巨大的個股成為強力補跌重災區。其中，被動元件族群表現最為慘烈，指標股國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、大毅（2478）、立隆電（2472）、凱美（2375）、信昌電（6173）等逾10檔相關族群全數被打入跌停板、高掛綠燈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。