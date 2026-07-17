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台股盤中下殺逾2,400點 金融股相對抗跌

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
美股收黑，台北股市上午盤中重挫逾2100點，摜破44000點，盤面綠油油一片。記者黃義書／攝影
美股收黑，台北股市上午盤中重挫逾2100點，摜破44000點，盤面綠油油一片。記者黃義書／攝影

台股市場今（17）日遭到血洗，盤中重挫逾2,400點，跌幅超過5%，相較於電子科技族群承受沉重賣壓，金融股在盤中表現相對抗跌的防禦韌性，截至中午12點，僅下跌22.62點，跌幅約0.73%，金融類股指數來到3,084.5點，法人指出，金融類股仍將依據聯準會利率政策、資本市場行情等因素影響。

觀察金融個股表現，呈現多空交戰。其中，以三商壽表現最為強勁，盤中逆勢上漲逾2%，三商壽日前公布上半年自結稅後純益達51億元，每股盈餘0.87元，截至6月底，淨值已達1,200億元，淨值比提升至8.8%，穩住投資人信心。

此外，華南金、玉山金、兆豐金、第一金、台中銀和上海商銀等金融股股價也維持上漲走勢，漲幅落在0.5%至2%之間，都是以銀行為主體的金控或銀行類股，至於以壽險為主體的金控類股則受到股市上沖下洗影響，股價多半呈現微幅下跌。

不過，整體而言，在台股大盤面臨恐慌性修正時，金融股資產因其穩健特性，再度成為避險資金的防禦港灣。

國銀分析，由於美國經濟數據好壞參半，聯準會的利率升降息路徑尚需觀察，目前市場聚焦在美伊緊張局勢及其對荷莫茲海峽、油價與通膨的影響。

金融股 台股 聯準會

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