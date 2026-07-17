韓股重挫逾6% 台記憶體族群同步受創 專家這麼看後市

韓國股市今（17）日重挫逾6%，台股記憶體族群同步受創，南亞科（2408）及華邦電（2344）同步受創；不過，法人指出，韓股兩大重心的三星電子與SK海力士處於蓄勢待發的成長階段，後市仍相當看好，等待籌碼沈澱，未來反彈空間仍可期待。

國泰證期投資顧問部協理郭經緯指出，韓國兩大廠的毛利率目前超過80%，後續還要擴產是看到高頻寬記憶體（HBM）需求強烈，而不致盲目擴產造成毛利率下滑，後市仍看好其獲利成長性。

大華銀投信執行副總經理張耿豪指出，三星與SK海力士在2026第1季分別以560% 與500% 獲利年增率，相當於2025全年度的獲利，亦徹底超越AI晶片龍頭Nvidia的增幅。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華韓國KOSPI50 ETF（009829）基金經理人郭修誠指出，記憶體行業週期框架已大幅改變，AI運算必備的高頻寬記憶體（HBM）供不應求，產業已從過去每季重新報價的傳統DRAM，轉向「三至五年長約」的穩定商業模式 。這讓韓國記憶體巨頭得以跳跳脫過去供需失衡的景氣循環，獲利創下歷史最快增速 。

韓國政府於2026年6月底宣布推動「新半導體聚落」、「AI資料中心」與「實體AI」三大超級計畫，三星與SK海力士更承諾投入高達1.2至1.4兆美元，立志讓韓國躋身全球前三大AI強國 。