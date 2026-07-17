快訊

一覺醒來全身癢！ 高雄五星飯店驚爆「床蝨危機」房客被蟲嚇醒 業者回應了

該買iPad mini 7嗎？OLED iPad mini擬「10月登場」、蘋果iPad系列上市時間曝

台積電領跌…台股重挫逾兩千點！創史上次高跌點 法人建議布局方向

聽新聞
0:00 / 0:00

韓股重挫逾6% 台記憶體族群同步受創 專家這麼看後市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

韓國股市今（17）日重挫逾6%，台股記憶體族群同步受創，南亞科（2408）及華邦電（2344）同步受創；不過，法人指出，韓股兩大重心的三星電子與SK海力士處於蓄勢待發的成長階段，後市仍相當看好，等待籌碼沈澱，未來反彈空間仍可期待。

國泰證期投資顧問部協理郭經緯指出，韓國兩大廠的毛利率目前超過80%，後續還要擴產是看到高頻寬記憶體（HBM）需求強烈，而不致盲目擴產造成毛利率下滑，後市仍看好其獲利成長性。

大華銀投信執行副總經理張耿豪指出，三星與SK海力士在2026第1季分別以560% 與500% 獲利年增率，相當於2025全年度的獲利，亦徹底超越AI晶片龍頭Nvidia的增幅。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華韓國KOSPI50 ETF（009829）基金經理人郭修誠指出，記憶體行業週期框架已大幅改變，AI運算必備的高頻寬記憶體（HBM）供不應求，產業已從過去每季重新報價的傳統DRAM，轉向「三至五年長約」的穩定商業模式 。這讓韓國記憶體巨頭得以跳跳脫過去供需失衡的景氣循環，獲利創下歷史最快增速 。

韓國政府於2026年6月底宣布推動「新半導體聚落」、「AI資料中心」與「實體AI」三大超級計畫，三星與SK海力士更承諾投入高達1.2至1.4兆美元，立志讓韓國躋身全球前三大AI強國 。

韓股 SK海力士 華邦電

延伸閱讀

韓股動盪 區域型 ETF、基金逢低布局

全球記憶體出了什麼事？海力士崩11%、南亞科重挫 力積電為何撐得住

記憶體晶片股狂歡派對將中斷？4理由憂長鑫存儲恐來攪局

中國記憶體雙雄擴產！網直指「解決缺貨困境」可能成股價重挫原因

相關新聞

外資沒搞懂魏哲家的目標！分析師曝「這理由」：留意台積電買點

台積電法說會後股價竟是重挫，盤中一度大跌130元， 寫歷史第二大盤中下跌金額，證券分析師表示，第3季毛利率預估及大幅增加資本支出是造成台積電法說會行情失靈的兩大主因，但分析師直言，其實是外資財務分析師只看得懂毛利率，不懂企業政策，「不懂魏哲家追求利潤極大化的目標」，台積電最終會回到應有的價，「下跌正是天上掉下來的禮物，趕快買」。

法說會失靈 台積電跌百元 台股早盤崩跌1900點

台北股市開低殺低，連破4萬5千點及4萬4千點兩個整數關卡，開盤1小時後，指數一度重挫逾1900點；昨天法說會財報及展望均佳的台積電，今天股價下殺，最低來到2370元，大跌100元。

台積電法說市場不買單！費半重挫引爆補跌 台股一度狂瀉1700點摜破44K

費半指數昨夜重挫4.29%、台積電（2330）ADR下跌2.32%，拖累台指期夜盤暴跌976點。台股17日開低390.9點、報45,234.08點，盤初在台積電失守月線、五大權值股全面走弱，以及聯電（2303）、記憶體、載板族群賣壓同步湧現下，指數跌點迅速擴大逾1,700點，44,000點整數關卡應聲失守。盤面上，主動統一升級50（00403A）、聯電及元大台灣50正2（00631L）成交最為熱絡。

台積電領跌使台股重挫逾兩千點 創史上次高跌點 法人建議布局方向

台積電昨天開法說會但未帶動股價，今日早盤下跌超過百元，台股早盤最多跌2102.13點，創史上次大跌點，大盤指數最低43522.85點。

韓股重挫逾6% 台記憶體族群同步受創 專家這麼看後市

韓國股市今（17）日重挫逾6%，台股記憶體族群同步受創，南亞科（2408）及華邦電（2344）同步受創；不過，法人指出，韓股兩大重心的三星電子與SK海力士處於蓄勢待發的成長階段，後市仍相當看好，等待籌碼沈澱，未來反彈空間仍可期待。

全球市場風險情緒升高影響 台股重挫逾兩千點

台積電昨天開法說會但未帶動股價，今日早盤下跌超過百元，早盤重挫逾2000點，摜破44000點。台積電股價逆風，盤中最大跌110元，最低股價觸及2,360元，最大跌幅達4.45%。大型權值股聯電、國巨、南亞也相繼跌停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。