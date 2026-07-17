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外資沒搞懂魏哲家的目標！分析師曝「這理由」：留意台積電買點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電董事長魏哲家法說會上宣布，台積電將在亞利桑那州追加1千億美元的投資，用於建設更多用於2奈米及以下的半導體晶圓廠以及先進封裝廠，以滿足主要美國客戶未來多年的強勁需求。記者杜建重／攝影
台積電董事長魏哲家法說會上宣布，台積電將在亞利桑那州追加1千億美元的投資，用於建設更多用於2奈米及以下的半導體晶圓廠以及先進封裝廠，以滿足主要美國客戶未來多年的強勁需求。記者杜建重／攝影

台積電法說會後股價竟是重挫，盤中一度大跌130元， 寫歷史第二大盤中下跌金額，證券分析師表示，第3季毛利率預估及大幅增加資本支出是造成台積電法說會行情失靈的兩大主因，但分析師直言，其實是外資財務分析師只看得懂毛利率，不懂企業政策，「不懂魏哲家追求利潤極大化的目標」，台積電最終會回到應有的價，「下跌正是天上掉下來的禮物，趕快買」。

台積電周四ADR下跌2.32%，台積電17日早盤以2,375元開低，下跌95元，股價開低後一度往上拉升至2,395元，但賣壓相對沈重，壓低股價下滑至2,340元，重挫130元，為史上盤中第二大下跌金額，台積電重挫拖累大盤指數下跌逾2,000點。

證券分析師張陳浩表示，外資對毛利率相當敏感，台積電對第3季毛利率的預估值比外資預期來的低，加上大幅提高資本支出，也恐將對毛利率造成影響，是衝擊台積電股價大跌的兩個主要因素。

張陳浩指出，台積電海外廠包括美國廠及日本廠的營收貢獻增加，但毛利率較低，所以影響到整體毛利率的表現，加上2奈米量產也有影響，毛利率下滑是必然之惡，其實是企業追求獲利極大化的策略。

張陳浩進一步說明，台積電大幅增加資本支出，代表的是「保證有單」，但外資則是將資本支出視為沈入成本，萬一景氣翻轉， 固定的機器是沈入成本，無法減少， 另外折舊攤提，也會影響毛利率表現。

張陳浩強調，外資財務分析師只看得懂毛利率，卻不懂企業政策，「不懂魏哲家 追求利潤極大化的目標」；張陳浩認為，台積電大跌，是「天上掉下來的禮物」，「台積電最終會回到應有的價值，下跌時趕快買」。

台積電 魏哲家 ADR

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