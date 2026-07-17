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台股慘破「季線防線」 連續摜破兩大整數關卡

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股大跌示意圖。聯合報系資料照 路透
台股大跌示意圖。聯合報系資料照 路透

台股17日開低走低，盤中一度跌破季線（約43,539點附近），截至上午11點整，最低暫達43,433點，連續失守45K、44K大關，且持續震盪整理。

統一投顧表示，基本面方面，台積電營收與展望均優於市場預期，惟短期毛利率仍受新產能持續開出影響而承壓。此外，市場再度聚焦長短料問題、雲端服務供應商（CSP）AI資本支出續航力及投資報酬率等議題，AI雜音升溫。

另方面，美伊衝突尚未完全落幕，地緣政治風險持續牽動油價與美債殖利率走勢，市場避險情緒升高；加上外資期貨淨空單仍逾8.4萬口，籌碼面壓力未解，大盤仍處於利空測試階段。

操作上，建議維持適度資金彈性，避免過度槓桿，布局以流動性佳的中大型AI權值股為主；長線則可持續關注台積電及先進製程、先進封裝、高速傳輸（含光通訊）、載板與PCB、機箱滑軌、功率半導體、特用化學及自行車等族群。

台股 基本面 營收

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