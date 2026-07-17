台積電領跌使台股重挫逾兩千點 創史上次高跌點 法人建議布局方向

台積電昨天開法說會但未帶動股價，今日早盤下跌超過百元，台股早盤最多跌2102.13點，創史上次大跌點，大盤指數最低43522.85點。

台積電昨日法說雖然繳出亮眼成績，但市場擔憂資本支出提高恐壓縮獲利，加上費半晶片股持續偏弱，拖累美股走跌，其中道瓊跌0.2%、納指跌1.47%、費半跌 4.29%，影響所及，亞洲主要股市包括港股、日股都大跌。

對於費半的大跌，法人分析，7 月美銀美林基金經理人報告再度點出費半（AI晶片股）為最擁擠交易，本月更進一步提高到82%；經理人現金水位降至3.6%，後續購買力可能耗盡；牛熊指標來到9.4極度樂觀位置，多項指標觸及居高思危的賣出訊號，讓費半反覆測試季線支撐，也影響今日亞洲股市的表現。

對於台股的表現，法人分析，台股若無法增量展開反攻，須提防跌破季線風險，現階段盤勢轉為區間震盪，布局上建議轉為短打為主。包括國外分析機構出具多篇對AI規格升級進程以及 Rubin Ultra可能延宕報告，包括高壓直流電、矽光子、散熱、被動元件、功率半導體等皆將受到影響股價因此表現相對疲弱。

選股方面，法人則建議，規格升級是AI伺服器長線趨勢，短線即使遞延仍不改長線趨勢，包括功率元件、石英元件、MCU、記憶體、銅箔基板、矽晶圓、被動元件與先進製程/封裝材料等族群，長線基本面佳，逢回支撐轉強可皆伺機佈局。