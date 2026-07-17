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法說會失靈 台積電跌百元 台股早盤崩跌1900點
台北股市開低殺低，連破4萬5千點及4萬4千點兩個整數關卡，開盤1小時後，指數一度重挫逾1900點；昨天法說會財報及展望均佳的台積電，今天股價下殺，最低來到2370元，大跌100元。
台新投顧總經理黃文清指出，台股近期的下跌，並非單一因素造成，而是市場預期過高後，面臨利多出盡的修正效果，由於上半年台股累積漲幅已逾6成，在歷史經驗中屬於極端漲幅，獲利回吐賣壓沉重。
黃文清分析，上市櫃公司財報公布及法說會目前密集登場，南韓的三星、台灣的台積電都交出不錯的成績單，但都因為先前市場預期拉得非常高，以致於現在都出現利多出盡的走勢，台積電昨天法說會後，美國存託憑證（ADR）跌逾2％，美股科技股也都重挫。
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