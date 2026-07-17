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黑色星期五降臨！台股失守44,000點 早盤跌逾1,700點

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股今（17）日上演黑色星期五，加權指數以45,234點開出後一路走低，上午9時50分左右跌至43,910點附近，重挫超過1,700點。電子權值股全面承壓，台積電（2330）跌90元至2,380元，跌幅3.64%；聯發科（2454）跌205元至3,495元，跌幅5.54%；日月光投控（3711）跌59元至623元，跌幅8.65%。

美股前一交易日由半導體股領跌，費城半導體指數重挫4.3%，即使台積電繳出亮眼財報，仍難抵市場對AI概念股估值偏高、資本支出快速膨脹的疑慮。投資人開始重新檢視CSP業者及半導體供應鏈投入的龐大資金，能否如期轉化為營收與獲利。

台積電昨日第2季獲利創高，並將全年資本支出上調至600億至640億美元，但第3季毛利率預估降至65%至67%，主要受到2奈米快速放量初期的成本稀釋影響，並非AI需求轉弱；不過，市場仍重新評估新製程折舊及海外擴產對中長期獲利率的壓力。

台積電再加碼1,000億美元投資美國，也讓資金關注海外設廠成本、資本配置效率，以及全球布局對台灣供應鏈資源配置的影響。

此外，美伊衝突升溫，進一步壓抑全球風險性資產買氣，地緣政治、高估值及AI投資回報疑慮同時發酵，放大台股今日跌勢。

不過，台積電仍同步上修全年營收及資本支出，並強調客戶AI需求維持強勁，顯示產業基本面尚未反轉。

台股 聯發科 費城半導體

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