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台積電第3季毛利率與營益率不如市場預期 股價隨ADR修正
台積電（2330）昨日召開法說會釋出展望，其中第3季毛利率與營益率不如市場預期，促使晚間ADR走弱，今日台股股價隨ADR修正，早盤跌破2400元關卡，最低來到2375元，下跌95元，市值降至約61兆元。
法人也分析，AI鉅額資本支出能否獲取實質利益再度引發市場疑慮，導致美國半導體股走弱，美股四大指數全⾯下跌，其中費城半導體指數重挫4.29%，台積電ADR跌2.32%。
台積電昨法說會如預期上修全年展望，並上修資本支出同時加碼美國千億美元投資等，第3季展望美元營收目標如預期雙位數季成長，但毛利率與營益率不如市場預期持平至小增，促使短期股價再走弱。
台積電昨日預估今年第3季美元營收446-458億美元，中間值約季增12%，毛利率65-67%、營益率56-58%，匯率假設基礎新台幣兌美元32。毛利率因2奈米量產初期稀釋影響季減少，相關訊息年初法說會也已預告，不過法人預期先進製程價量齊揚能抵銷影響，惟公司展望中間值仍將季減少。
依據台積電公布，今年第2季美元營收402億美元符合財測高標，雙率雙超標超越公司預估，該季毛利率67.7%、營益率60.3%。
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