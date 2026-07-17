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毛利率惹的禍？台積電法說後重跌逾3% 台股跟著殺重挫逾1,800點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電17日股價跳空開低，一開盤就重挫95元，以2,375元開出，一口氣失守5日線及月。聯合報系資料照
台積電17日股價跳空開低，一開盤就重挫95元，以2,375元開出，一口氣失守5日線及月。聯合報系資料照

台積電（2330）法說會後雖然外資上調目標價，上看4,200元，但ADR周四下跌2.32%，市場似乎對第3季毛利率下滑存有疑慮，17日股價跳空開低，一開盤就重挫95元，以2,375元開出，一口氣失守5日線及月線，盤中跌幅逾3%，台股開低走低跟著急挫逾1,800點。

台積電公布今年第2季合併營收1兆2,703.8億元，季增12%，年增36%；稅後純益7,065.6億元，季增23.4%，年增77.4%；每股純益27.25元（折合美國存託憑證每單位為4.31美元）。

若以美元計算，第2季營收402億美元，季增12%，年增33.7%，符合財測高標。2026年第2季毛利率為67.7%，營業利益率為60.3%，稅後純益率為55.6%。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第3季展望，預計第3季合併營收介於446~458億美元，中間值約季增12%；若以新台幣32元兌1美元匯率假設，預估毛利率65~67%、營益率56~58%。

台積電在法說會中，大幅上修全年展望，全美元營收年增略高於40%；另外，台積電大舉上修今年資本支出，預估將達600~640億美元，創新高，調幅約7%至14.3%；董事長暨總裁魏哲家表示，調高資本支出是為了支援客戶的需求。

台積電法說會後外資圈端出最新看法，亞系外資認為，台積電第2季獲利超預期且上修財測，資本支出增加釋放對未來營運更加積極的訊號，上調3年獲利預估，目標價調高至4,200元，為目前法人圈最高，也是台積電目標價首見「4字頭」。

台積電周四ADR下跌2.32%，台積電早盤以2,375元開低，大跌95元，股價開低後一度往上拉升至2,395元，但賣壓相對沈重，盤中跌幅仍超過3%，台積電重挫，台股也跟著下殺，盤中重挫逾1,800點。

台積電 台股 ADR

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