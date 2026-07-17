META出租算力引爆兩派大戰！專家揪網路泡沫史：這類AI股才是剛需長多

＊原文時間7月2日。

7月1日彭博（Bloomberg）報導，META正考慮透過內部代號「Meta Compute」的計畫，把自己過剩的AI運算產能對外出租，甚至可能提供原始GPU算力或AI相關服務。

消息一出，市場上兩大「算力二房東」Nebius、CoreWeave股價當天重挫超過10%，META股價卻反向大漲逾8%。

市場開始猜測「META都要靠出租算力賺錢了，AI模型是不是沒賺頭？」。META的資本支出規模已經是以「數十GW」在計算，砸下去的錢是幾百億美元級別，光靠自家的廣告、推薦系統根本消化不完這些產能。

而META選擇在此時把過剩算力出租，某種程度上更接近「先把手上這份龐大資本支出找到變現出口」的財務考量，而不是在承認AI這條路走不下去。

出租算力這件事，也不只是我們現在看到的大語言模型訓練需求——企業導入AI助理、AI代理人(Agentic AI)的即時推論、機器人與Physical AI的邊緣運算訓練、甚至醫療影像分析、蛋白質結構預測這類垂直領域的專用模型，都需要用到大量算力。

當算力需求的來源越來越分散、越來越多元，META把多出來的產能租出去，反而是在提高資源使用效率，讓這些昂貴的機房不要只綁死在自家的LLM訓練排期上。

而這種「先找方向、期間讓效益最大化」的策略調整，其實不是第一次出現在科技產業的大題材裡，你知道現在的AI時代，跟當年網路時期上漲的類股，其實也正在複製相同的模式嗎？

AI產業現在的真相：企業端優勢明顯 消費端動能不足

如果把AI產業拆成「企業導入」跟「消費者買單」兩條線來看，現在的局面其實非常不對稱。

企業端的邏輯屬於，導入AI能提升效率、拉開跟同業的競爭差距，但反過來說，不導入AI也會面臨被市場淘汰的高風險，這是一種「不做不行」的剛性需求，企業採購的決心跟預算都會比較堅定。

但消費者端完全是另一套邏輯。目前全球有數億AI用戶，但只有大約3%的人願意付費，就連ChatGPT的週活躍用戶裡，也只有5%轉換成付費訂閱戶。

那AI之後就完蛋了嗎？倒也不至於，這其實跟消費者的採用習慣有關，而不是技術本身的問題。

這裡有一個很值得思考的類比：網路時代跟AI時代，其實都具備相同的性質，上班族都需要自主學習、自主成長，才能跟上技術轉變帶來的生產力落差。

差別在於，AI需要的自主推動力可能比網路時代更高，而消費者要不要為這件事情買單，牽涉到的因素太多，不夠好、不夠實用、甚至太貴，都會讓一般人問「我為什麼要花這筆錢」。

尤其對於快要退休、或已經沒有職場競爭壓力的族群，這股學習跟採用的動力會更明顯地流失。另外，這又會與全球的高齡化社會有著相關性，但這裡就先不展開討論。

歷史總是重演：1995～2000年 市場也曾這樣分過兩段

把時間拉回到1995～2000年，這段網路泡沫醞釀期，其實也經歷過類似的兩個階段。

1995～1998年，資金主要流向「企業支出驅動」的基礎設施，PC、電信網路建設，這段時期企業IT投資的實質成長率平均每年將近24%，是其他設備投資的五倍。

1999～2000年，敘事才切換到純消費端的網路股（Amazon、eBay、Yahoo、Pets.com），泡沫化到最高點後迎來2000～2002年的大崩盤。

當年美股有兩檔典型的「工業電腦／自動化測控」股，剛好完整經歷了這兩個階段：

National Instruments（NATI）：1995年3月IPO，主業是量測自動化軟硬體。

從下圖可以看到，它在1995～2000年走勢相對溫和，且遇到2000年網路泡沫時，股價未受到太多影響，主升段反而落在2002年之後，隨著企業自動化、測試測量需求持續擴張，走出一段長達十餘年的緩步向上格局。

RadiSys（RSYS）：1995年10月IPO，做嵌入式工業電腦，應用在ATM機、油漆調色機等工業終端設備。

它的走勢就完全是另一種故事：1995～1996年小漲一波，接著跟著電信商為了搶建網路基礎設施而瘋狂採購的浪潮，一路衝上2000年的高點，隨後泡沫破裂，股價一路崩跌到只剩零頭，之後十幾年都沒能再回到當年高點。

這兩張圖放在一起看，除了看出「工業電腦股將受惠」，此外，跟電信資本支出泡沫綁在一起的RadiSys，泡沫破了就一路崩跌；而業務更貼近長期企業自動化需求的National Instruments，反而是網路泡沫下，依舊走出長線格局。

2023年 AI時代啟動！同樣的行情，西門子跟洛克威爾自動化身上重演

如果1995～2000是網路時代的「企業支出行情」，那麼2023年之後，工業自動化兩大龍頭營運加速！

洛克威爾自動化（Rockwell Automation, NYSE: ROK）跟西門子（Siemens, ETR: SIE），走的路線，正好也在示範同一套邏輯。

這兩家公司賺的不是消費者的錢，而是企業客戶導入自動化、智慧工廠、邊緣AI控制系統所產生的資本支出，業務邏輯跟 1995～2000年期間類似，B2B商業模式，讓「企業」才是積極導入應用的消費者。

＜上圖：洛克威爾自動化（Rockwell Automation, NYSE: ROK）2021~2026年期間股價走勢＞

＜上圖：西門子（Siemens, ETR: SIE）2021~2026年期間股價走勢＞

這兩張圖的走勢型態，跟當年National Instruments的長線緩步向上格局高度相似：沒有像消費網路股那種瞬間噴出又崩跌的劇烈波動，而是伴隨企業資本支出持續擴張，走出扎實的長線多頭。

這正是「企業實質導入」跟「消費端博弈」在投資上的風險差異。

工業電腦族群：不管機器人長什麼樣子 他們都是受惠者

把視角拉回台股，這條邏輯其實已經在發生。研華（2395）、樺漢（6414）、艾訊（3088）、凌華（6166）、新漢（8234）、威強電（3022）這幾檔工業電腦股，都站在「企業導入AI」的第一線。

不論未來工業機器人、人形機器人等應用，這些工業電腦廠商依舊會是受惠者，因為機器人不管長什麼樣子，都需要控制器、邊緣運算平台、感知模組來驅動。

除了機器人之外，AI也正在加速「數位孿生」（Digital Twin）從概念驗證走向大規模落地，透過即時運算模擬整條產線的虛擬分身，預測設備故障、優化生產排程，而這背後同樣需要邊緣運算平台提供即時推論能力，等於又替工業電腦這條供應鏈營收動能更上一層。

工業電腦成為AI時代更穩的長線選擇

META 選擇在此時把過剩算力出租，並不代表AI這條路走不下去，而是先找到方向、讓效益最大化的財務考量。

但這件事也讓我們看到一個很像網路泡沫時期的現象，當年電信商為搶建網路基礎設施而瘋狂拉貨，結果1999年造成全球光纖大缺貨，廠商拚命擴產，最後卻發現建好的光纖，在技術速度進步過於快速下，超過八成以上成為暗光纖。

從建設高峰到真正把產能用滿，中間足足差了將近十年，YouTube、串流影音、雲端運算，都是2005年之後才陸續出現的殺手級應用。

現在AI伺服器、GPU、資料中心的瘋狂擴建，很可能也正站在同樣的時間差裡，但現在不是沒有用，而是在Token成本過高下，還要不要使用，這反而成為 AI伺服器相關族群可以續命的關鍵，但科技巨頭過度投資的舊款AI伺服器，經濟效率轉換成為公司的大問題。

而1995～2000年的網歷史經驗，其實藏著一個更具啟示性的評判標準：同樣是吃到科技巨頭資本支出的股票，其最終命運卻可以完全不同。

當年 RadiSys 吃到的是電信商為了搶建網路基礎設施而瘋狂砸下的資金，這種需求追逐的是一波「尚未被驗證的消費端商業模式」；當熱潮退去、本夢比破滅，需求便隨之蒸發，其股價再也沒能重返當年的巔峰。

相反地，National Instruments（國家儀器）吃到的是工廠、實驗室長期且紮實的量測與自動化需求，這種需求從不依賴資本市場的熱潮驅動，而是生產線本身的「防守性剛需」；因此在泡沫破裂、潮水退去之後，這股剛性需求依然堅挺，進而支撐其股價真正走出了長達十餘年的長多格局。

同樣的邏輯套在當下，工業電腦與自動化這條路，絕不會隨著 AI 炒作熱潮的退去而出現營收斷崖式衰退。 因為它背後真正的底氣，是銜接了全球性、且幾乎不可逆的「高齡化與缺工」趨勢。

全球勞動力缺口只會越補越大，這不是短期的景氣循環，而是長期的時代紅利。

因此，比起去豪賭 AI 終端消費性電子產品的銷售數據，深耕企業端的工業電腦與自動化族群，顯然更適合做為長線布局的避風港。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：網路泡沫與AI時代對比，工業電腦泡沫風險低，新漢、威強電成焦點！