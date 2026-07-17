台積電法說市場不買單！費半重挫引爆補跌 台股一度狂瀉1700點摜破44K
費半指數昨夜重挫4.29%、台積電（2330）ADR下跌2.32%，拖累台指期夜盤暴跌976點。台股17日開低390.9點、報45,234.08點，盤初在台積電失守月線、五大權值股全面走弱，以及聯電（2303）、記憶體、載板族群賣壓同步湧現下，指數跌點迅速擴大逾1,700點，44,000點整數關卡應聲失守。盤面上，主動統一升級50（00403A）、聯電及元大台灣50正2（00631L）成交最為熱絡。
台積電法說雖繳出優於預期成績單並上修全年資本支出，但市場憂心AI龐大投資恐壓縮獲利，加上美伊衝突升溫，衝擊美股半導體股全面重挫。費半指數暴跌4.29%，SK海力士ADR狂瀉逾13%、聯電ADR重挫10.55%、台積電ADR跌2.32%，拖累台指期夜盤大跌976點、台積電期貨盤後跌逾2%。今日台股恐面臨沉重賣壓，市場聚焦權值股能否止跌穩盤及AI族群承接力道。
盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低95元、報2,375元，台達電（2308）開1,820元、鴻海（2317）開238元、聯發科（2454）開3,470元、日月光投控（3711）開625元。
類股方面，運動休閒、居家生活等漲幅居前，電子零組件、塑膠、玻陶等相對疲弱。
回顧台股16日表現，集中市場指數下跌6.61點、收45624.98點，成交值9,033.64億元。三大法人賣超430.47億元，包括外資賣超483.35億元、投信買超86.45億元、自營商賣超33.58億元。
法人表示，台股雖在台積電支撐下力守5日線，但成交量創近兩個月新低，外資期貨淨空單仍逾8.4萬口，短線籌碼偏保守。儘管台積電展望維持正向，惟美伊衝突、油價與美債殖利率攀升增添變數，預料盤勢仍以高檔震盪為主，操作宜保留資金彈性，聚焦AI權值股及基本面強勁族群逢回布局。
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