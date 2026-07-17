台積電法說市場不買單！費半重挫引爆補跌 台股一度狂瀉1700點摜破44K

台積電（2330）在召開法說會，公布遠優於市場預期的第2季財報與第3季展望，但期貨夜盤、ADR在今（17）日凌晨收盤時分別下跌2.08%、2.97%，大型法人機構表示，業績面與股價走勢歧異，主要在於第2季營業利益符合預期，但業外收益較高，帶動淨利優於預期，而市場期待的更多。

2026-07-17 08:15