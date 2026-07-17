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AI股跌美股下挫　投顧：關注法說後台積電股價

中央社／ 記者江明晏台北17日電
台積電。路透
台積電。路透

美股收黑，費城半導體指數重挫4.29%，台積電ADR跌2.32%，台股指期盤後大跌976點；台積電法說落幕，業績創高並宣布將在美國再建4座晶圓廠，投顧指出，關注台積電今天股價走勢，產業基本面無虞，但國際股市與台股近期均面臨調節賣壓。

電腦晶片製造商及其他人工智慧（AI）相關企業股價下跌，拖累全球股市表現，美國股市主要指數今天全面收黑。

道瓊工業指數下跌0.2%、標普500指數下滑0.51%、那斯達克指數下挫1.47%、費城半導體指數重挫4.29%。

科技股疲軟，Google（谷歌）下跌4%，英特爾、甲骨文跌約6%，美光、AMD、博通挫逾5%，輝達下跌2.4%。台積電ADR（美國存託憑證）跌2.32%，聯電ADR大跌10.55%，日月光ADR跌約2.97%。

台股指期盤後指數終場收在44715點，大跌976點，跌幅2.14%。

台股17日加權指數終場小跌6.61點，收在45624.98點，三大法人合計賣超431.43億元。其中，自營商賣超33.57億元，投信買超85.49億元，外資及陸資賣超483.35億元。

晶圓代工廠台積電法說會落幕，第2季毛利率67.7%，表現優於預期，歸屬母公司淨利新台幣7065.62億元，創下歷史新高，每股純益27.25元。

台積電董事長暨總裁魏哲家宣布，將在美國亞利桑那州加碼投資1000億美元，估計將再建置4座晶圓廠，以及先進封裝廠。台積電未來幾年同時將在台灣建置13座先進晶圓廠，繼續在台灣發展壯大。

魏哲家指出，台積電計劃新增3座3奈米廠，1座位於台灣，1座位於亞歷桑納州，1座位於日本。

投顧分析，台灣經濟高度連動人工智慧暢旺需求，雖然產業基本面無虞，不過台股走勢背道而馳，來自上半年最強勢的費半、韓股、台股均面臨龐大調節賣壓，在籌碼面有效沉澱之前，恐難脫離震盪修正格局，AI應用進入估值調整與槓桿去化週期，加上美伊對峙態勢升溫，導致盤勢劇烈波動，今天觀察台積電法說後市場情緒能否回穩。

美股 台積電 台積電ADR

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