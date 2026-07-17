台股外資連十賣！累計達4,534億元 台指期盤後一度跌逾千點

台股昨（16）日上演「神龍擺尾」秀，早盤一度大跌660點至44,970點，隨後買盤進場押寶台積電法說會，尾盤更爆出5,748張買單，強拉股價至2,470元收最高，帶動加權指數跌勢收斂，終場僅跌6點收45,624點。

台股在一般交易時間出現逆轉，但台指期盤後一度暴跌逾千點，市場指向台積電法說會公布的財報「優於財測但沒有驚喜」。但法人搬出台積電（2330）過去六次召開法說會與台股走勢關係，指出加權指數在護國神山法說會後至該月底均上漲，漲幅從1.8%至4.8%不等，台股中長期有撐。

近期台積法說後 台股至當月底漲幅

台股昨日開低走高，上下震盪885點，大盤終場僅小跌6點，成交值縮減至9,331億元。主要賣單來自外資昨賣超483.3億元、連十賣，累計賣超4,534.6億元；自營商轉賣超33.5億元；投信買超86.4億元，連17買，累計買1,801.8億元；三大法人合計賣超430.4億元。八大公股行庫轉買護盤78.8億元。

富邦投顧董事長陳奕光、凱基投顧董事長朱晏民、兆豐投顧副總經理黃國偉等指出，大盤處於「以時間換取空間」的箱型盤整行情；技術面來看，目前上方為13日46,330點壓力，下方為14日低點43,654點支撐，若未突破，行情將區間整理。後市隨籌碼與技術面逐步沉澱，有望挑戰7月6日前高47,395點乃至歷史高點。

法人分析，台股目前面臨市場去槓桿、韓股崩跌、外資台指期空單高達8.4萬口三大壓力，但也有五利多，首先，上市櫃半年報估單季獲利上看1.88兆元新高，上半年將突破3兆元；其次，外資賣超台積電壓抑指數，但資金未全面撤退，而是輪動到中小型股；三是今年來八大官股與投信累計買超達7,400多億元，政府基金還有550億元代操額度；四是新台幣貶值力道放緩；最後，美國就業數據偏弱與物價指數走低，Fed降息預期升溫。