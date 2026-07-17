台積電目標價 麥格理喊4,200元天價

台積電（2330）昨（16）日法說會後，外資圈紛紛端出最新看法。麥格理證券指出，台積電第2季獲利超預期且上修財測，資本支出增加釋放對未來營運更為積極的訊號，因此上調三年獲利預估，目標價大升至4,200元，一舉提高至法人圈最高，這也是台積電目標價首見「4字頭」。

除麥格理調高台積電目標價之外，昨日還有瑞穗由3,000元升至3,150元、高盛由3,000元升至3,100元，法巴由2,520元升至2,890元。美銀則維持3,100元。

麥格理半導體產業分析師賴昱璋指出，台積電第2季表現超乎預期並上修財測，再次確認AI需求強勁、甚至持續轉強的產業趨勢。因此，他將台積電2026年至2028年稅後純益預期分別調升12%、23%、24%。

調升後，稅後純益分別達2.86兆元、4.14兆元，以及5.18兆元，年增率各為67.2%、44.7%，以及25.1%。基於獲利前景成長強勁，維持「優於大盤」評等，目標價升至4,200元，為內外資法人圈最高價。

7月1日才剛調升台積電目標價至3,000元的瑞穗證券認為，台積電受惠AI相關需求依舊極為強勁，因此預估2025年至2028年每股純益年複合成長率（CAGR）達39%，建議「買進」，目標價上調至3,150元，入列「3字頭」梯隊。

美銀證券7月13日才將台積電目標價調升至3,100元，昨日法說會後，美銀半導體產業分析師劉宇喬認為，相關數據多符合預期，維持「買進」，目標價不變。美銀認為，台積電對結構性AI需求的樂觀態度，及加速成長的銷售與資本支出，預期應能對其股價提供強力支撐。

法巴證券則認為，台積電釋出優於預期的財務數據及相關指引，因此上調該公司2026年每股純益預估值7%、2027年提升11%，分別達108元、131.4元，維持「優於大盤」評級，目標價由2,520元上調至2,890元。