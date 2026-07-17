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SpaceX股價一度破發

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

SpaceX上市已滿月，但這幾天市場熱度迅速降溫，股價在15日盤中曾跌到132.15美元，短暫跌破每股135美元的發行價，儘管終場勉強收在135.27美元，但跌破發行價這道象徵性關卡，顯示市場對AI與太空概念股的狂熱情緒開始降溫。

SpaceX股價修正，促使華爾街重新檢視AI企業的天價估值。這支股票過去一個月一度飆至225.64美元，如今較6月中旬高點回落約40%；市值一度逼近3兆美元，如今降至約1.8兆美元，短短一個月蒸發逾1兆美元。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克的身價也不再維持13位數美元，降至約8,500億美元，離開原本也只有他一人的兆美元俱樂部。作為近年最受矚目的IPO，SpaceX被視為市場能否持續接受AI企業高估值的試金石，其股價走勢也將成為OpenAI、Anthropic等AI公司規劃上市時程與估值的重要參考。

市場認為，SpaceX股價壓力可能尚未解除。待8月公布首份財報後，限制股東上市後立即出售持股的禁售期將陸續到期，約13.7億股A類股最快可於8月初解禁，另有3.19億股預計8月底解禁。部分員工與早期投資人可開始出售持股，增加市場流通股數，賣壓也同步加深。雖然未必所有股票都會釋出，但供給增加通常會壓抑股價，並提高市場波動。

除了解禁帶來的賣壓，市場風險偏好也正在降溫。近來投資人更加質疑AI企業大手筆投入資料中心與基礎建設，是否足以支撐目前的高估值與未來獲利。這股修正並非僅限於SpaceX。由Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達與特斯拉組成的美股「科技七雄」，6月股價合計下跌約9%。

矽谷AI晶片公司Cerebras今年5月募資55.5億美元後，股價也跌破每股185美元的IPO價格；南韓記憶體大廠SK海力士上周赴美上市募資265億美元後，股價雖持續震盪，但仍高於149美元的IPO價格。不過，跌回IPO價格並不代表長期前景轉壞。回顧歷史，Meta前身臉書上市後也曾跌破發行價近一年，之後仍創下驚人漲幅。

部分分析師認為，SpaceX只是從先前被賦予的「故事溢價」中消退。市場已提前反映對馬斯克、AI與太空業務的高度期待，未來若沒有更強勁的獲利與成長支撐，股價終將回歸基本面檢驗。

華爾街 馬斯克

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