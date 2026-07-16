台股大漲給信心 房仲全聯會調查：11%考慮離職做股市、7.4%已遞辭呈

在半導體及AI（人工智慧）相關類股強勢帶動下，自去年第4季至今，台股一路狂漲，近三季以來漲幅逾六成，有人持續看好繼續加碼、有人居安思危轉股購屋。根據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）調查，逾六成受訪者評估，台股將有機會上升，六成中有57.4%的投資者預計將在此波段內，將獲利移轉至房地產。

民調更指出，約有11%就業人口考慮離職專心做股票；房仲全聯會呼籲，政府應正視人力市場架構變動，以及對就業市場的影響。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會），2026年6月針對「2026年您的股房投資計畫」進行網路民調。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，此次調查中顯示，即便台股指數狂升，半導體及AI類股目前仍在全世界一枝獨秀，投資者深具信心，逾六成評估台股會繼續上升，因此初估資金仍會繼續在股市盤旋。這樣的心態也導致目前願意進場的比例僅有6.1%，約有57.4%的受訪者，評估將在5萬點及5.5萬點的區間進場購屋。

另有約兩成受訪者認為現在就是最高點，其中又以41-50歲的族群占23%為最高，顯示購屋主力已經感受到風險，只是目前仍在觀望，躊躇不前。

王瑞祺表示，41-50歲的年齡層橫跨首購及首換兩大群，購屋意願相對較高，只差臨門一腳，若政府能提出有效條件，該族群購屋機會可望大增。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄則認為，近半年來不時聽聞各年齡層親友因為看好股市而辭去工作，專心研究股市，想要狠賺這一波。

林金雄指出，根據調查，實際已離職者約有7.4%，另約有11.1%考慮離職，其中51-60歲中已離職者約有19%，可算是提前退休，其餘各年齡層約在5%左右，人力市場架構改變，對各產業都將產生重大影響，政府應該及早評估因應。

另在整體購屋意願部分，與今年3月的調查相較，確定會購屋的比例，從12.6%降至7.9%，可能會購屋的比例，則從39.5%上升至42.8%，其中41-50歲可能會購屋比例，從上次38.3%上升至本次48.2%。

其中最特別的是，本次調查20-30歲可能會購屋的比例，從上次31.1%上升至本次45.8%，大幅提升，顯示這兩大年齡族群，剛好又是適用新青安及首換，應該是最有機會首進房地產市場者。

王瑞祺最後表示，央行6月18日的理監事會會後決定政策利率維持不變連9凍，房市政策也維持不變，房市環境沒有變好只能說沒有更壞；新青安在今年下半年將啟動「青安3.0」，惟願政府能了解民意體恤民情，在今年下半年鬆綁管制政策，既可降低資金過於集中股市的風險，又可推升購屋意願活絡房市，經濟市場及房地產業都是雙贏。

根據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）調查，約有11%就業人口考慮離職專心做股票；房仲全聯會呼籲，政府應正視人力市場架構變動，以及對就業市場的影響。圖／中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供

根據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）調查，約有11%就業人口考慮離職專心做股票；房仲全聯會呼籲，政府應正視人力市場架構變動，以及對就業市場的影響。圖／中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供

根據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）調查，約有11%就業人口考慮離職專心做股票；房仲全聯會呼籲，政府應正視人力市場架構變動，以及對就業市場的影響。圖／中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供

根據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）調查，約有11%就業人口考慮離職專心做股票；房仲全聯會呼籲，政府應正視人力市場架構變動，以及對就業市場的影響。圖／中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供

根據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）調查，約有11%就業人口考慮離職專心做股票；房仲全聯會呼籲，政府應正視人力市場架構變動，以及對就業市場的影響。圖／中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供

根據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）調查，約有11%就業人口考慮離職專心做股票；房仲全聯會呼籲，政府應正視人力市場架構變動，以及對就業市場的影響。圖／中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供

根據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）調查，約有11%就業人口考慮離職專心做股票；房仲全聯會呼籲，政府應正視人力市場架構變動，以及對就業市場的影響。圖／中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供

根據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）調查，約有11%就業人口考慮離職專心做股票；房仲全聯會呼籲，政府應正視人力市場架構變動，以及對就業市場的影響。圖／中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供

根據中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會）調查，約有11%就業人口考慮離職專心做股票；房仲全聯會呼籲，政府應正視人力市場架構變動，以及對就業市場的影響。圖／中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會提供