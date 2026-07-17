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就市論勢／AI 鏈底氣足 長線布局

經濟日報／ 謝文雄（野村高科技基金經理人）

盤勢分析

台股近期盤勢呈現「長線看好，短線修正」格局；長線受惠AI需求強勁，北美各大雲端服務商（CSP）持續擴大資本支出，實質帶動台灣半導體與AI硬體供應鏈獲利穩定成長。然而，短線面臨投資人逢高獲利了結，疊加美國通膨數據僵固與聯準會Fed）降息預期收斂等總經逆風，引發市場對高本益比科技股的估值疑慮。

整體而言，第3季大盤將在歷史高位面臨估值修正壓力，但AI核心基本面依舊穩健，待後續財報數據進一步驗證營收動能後，第4季可望重拾上攻力道。

投資建議

針對市場近期對「AI資本投入能否順利轉化為現金流」的擔憂，可特別留意AI軟體巨頭的年化經常性收入（ARR）正持續上修。這意味著AI的龐大資本投入已進入實質變現階段，這也是支撐各大AI業者持續擴大軍備競賽的底氣。

短線操作上，若外資持續流出大盤表現不佳，資金可能從高動能、高本益比的個股，短暫轉向具低本益比優勢的標的，投資人可適度留意資金板塊輪動。長線布局則堅守以AI趨勢為主軸，逢回可關注具備實質獲利支撐、或處於產業供不應求狀態的零組件族群，耐心等待第4季行情發酵。

Fed 聯準會 供應鏈

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