櫃買溫室氣體課程 7月21日開跑

為協助上市櫃公司強化溫室氣體盤查能力並推動永續轉型，櫃買中心2024年起攜手臺灣證券交易所、期貨交易所及集保結算所，共同辦理「溫室氣體盤查實作工作坊」，今年上半年已辦理「通用性」及「產業別—半導體業」課程，考量上市櫃公司實務需求，下半年將持續辦理六場「溫室氣體盤查實作工作坊」，包含一場「通用性」課程及五場「產業別」課程，下半年首場「產業別—電子業台北場」將於7月21日正式開跑。

此系列課程以「綠色證券認證制度」及「溫室氣體範疇三盤查實務」為兩大主軸，為協助上市櫃公司瞭解如何適用2026年度上路的綠色證券認證制度，以提升投資吸引力，並引導資金流向綠色企業，特邀請台北大學講師介紹綠色證券認證制度及永續經濟活動認定參考指引。

另外，為因應IFRS S2明確採用GHG Protocol為溫室氣體量化及揭露之技術依據，將邀請資誠永續發展服務公司及台北科技大學講師介紹「ISO 14064-1:2018調整至GHG Protocol／IFRS S2實務手冊」及範疇三盤查原則及計算方法，以提升接軌氣候相關揭露準則效率及企業盤查實作能力，進一步針對溫室氣體減量目標設定及減量策略進行解析。「產業別」課程則於前述「通用性」課程架構，聚焦電子業、化學及生技醫療業、鋼鐵水泥業及建材營造業的產業特性，為企業客製化相關課程內容。

本次課程目標讓上市櫃公司以溫室氣體盤查為永續轉型起點，執行減碳措施，且能將減碳成果轉化為綠色經濟活動，同時兼顧ESG及EPS。為了擴大推廣效益，相關課程內容將錄製剪輯為影音檔，並於課程結束後上架於「上櫃公司入口網」溫室氣體盤查專區及「接軌IFRS永續揭露準則專區」。

櫃買中心表示，未來將持續扮演上市櫃公司最堅實的淨零陪跑員，與企業同行，協助企業落實溫室氣體盤查。