外資賣超483.35億 調節南亞5萬2646張居冠

台股一路衝破四萬點，融資餘額創歷史新高，理論上這是全民借錢加碼、資金派對最嗨的時刻，結果現實是反過來的，一堆散戶跑去券商辦股票質押，發現借不到了。 富邦五月中全面暫停不限用途借款，國泰暫停質押業務，華南永昌額滿關閉還不接受借新還舊，元大證金乾脆把單日借款額度砍到十萬元，一張市值破百萬的台積電，現在只能先借你十萬。 盤這麼熱，錢反而借不到，這件事本身就很反常。更反常的是，官方跳出來說：不是沒錢。

2026-07-16 13:58