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外資賣超483.35億 調節南亞5萬2646張居冠
台股今天跌6.61點，外資賣超新台幣483.35億元，其中賣超南亞5萬2646張居冠、主動復華未來50 4萬115張居次、旺宏3萬4404張第3；另外，外資賣超台積電4214張。
台股今天跌6.61點，收在45624.98點，成交值新台幣9008.38億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超431.43億元，其中外資及陸資賣超483.35億元、自營商賣超33.57億元，投信買超85.49億元。
外資賣超前10名依序為南亞、主動復華未來50、旺宏、元大台灣50、南亞科、主動統一全球創新、主動元大AI新經濟、群益台灣精選高息、台新新光金、聯電。
外資買超前10名依序為力積電、臺企銀、南茂、中信金、寶成、中鋼、復華富時不動產、台泥、凱基金、中華電。
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