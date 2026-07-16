外資指這檔個股含金量爆表！大升目標價48% 股價創歷史新高

南茂（8150）16日由於受惠記憶體業務下半年營運動能持續增強，激勵股價開高走高，盤中一度亮燈漲停，午盤後漲停打開，終場仍大漲7.4%、收122.5元，創歷史收盤新高，表現相當強勢亮眼。

外資瑞銀證券指出，南茂的記憶體業務下半年動能持續增強，主要受到DDR4、DDR5 產量提升、Flash需求轉強、及外包比例增加推動。預期趨勢將延續至 2027 年，且隨組件成本上升，平均銷售價格（ASP）有潛在上調空間。

在驅動 IC業務方面，瑞銀認為，晶圓漲價前的急單效應，以及產能吃緊導致訂單重新流回台灣廠商，將為南茂短期展望提供支撐。

同時，矽光子／光學凸塊業務正透過與客戶的接洽和認證順利推進，預計將於 2027 年開始貢獻營收。南茂正增加邏輯測試機台，瑞銀認為可用於智慧型手機與 ASIC測試，將成為2027年起的新成長引擎。

基於記憶體業務的持續強勁以及全新 AI 專案（矽光子與邏輯測試）的挹注，瑞銀將南茂2026、2027、2028 年的預估每股稅後純益（EPS）分別上調 4%、14% 與 19%至4.15元、6.19元、及7.35元。

由於未來獲利持續增長，瑞銀建議「買進」南茂，並將目標價從105 元調高至 156 元，調幅高達48.57%。