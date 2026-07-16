量價榜殺出封測黑馬！南茂逆勢飆7% 爆18萬張大量、成交值219億元

台股16日在台積電（2330）法說會前夕震盪拉尾收高，權值股漲跌互見，大盤指數終場小跌6.61點作收，守住5日線。觀察成交量與成交值排行榜中，封測廠南茂（8150）逆勢竄出，股價大漲7.46%、收122.5元，不僅爆出17.92萬張成交量、成交值達218.82億元，更同步擠進成交量第六、成交值第九名，成為今日量價榜最大黑馬之一。

觀察今日成交量排行榜，力積電（6770）以44.45萬張居冠，群創（3481）24.14萬張排名第二，群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）分居第三、第四名；南茂則以17.92萬張躍居第六，超越友達（2409）、華邦電（2344）等熱門電子股。

成交值方面，台積電以678.64億元穩居第一，南亞科（2408）、力積電分居二、三名；南茂則以218.82億元排名第九，成功躋身量價雙榜，成為榜單中少數逆勢收紅且成交值突破200億元的個股。

南茂近日股價強勢，除了資金追捧外，基本面也提供支撐。公司累計上半年合併營收143.18億元，年增27%，受惠於記憶體封測需求回溫、產品組合優化，以及封測報價調漲，帶動DRAM封裝產能利用率顯著提升，市場普遍看好下半年營運持續增溫。

法人指出，南茂近年積極提升高毛利產品比重，除DDIC舊產品價格調升約10%至11%外，矽光子相關金凸塊封裝也持續推進驗證。由於新產品單價較既有製程高出逾20%，一旦後續客戶驗證完成，預期2027年起可開始挹注營收，成為未來獲利成長的重要動能。

目前南茂產品組合也持續改善，第1季金凸塊製程、DRAM／SRAM、NAND Flash及混合訊號產品營收占比同步提升，而毛利率相對較低的面板驅動IC封測比重則持續下降，有助整體獲利能力改善。

在大盤震盪、電子權值股漲跌互見之際，南茂憑藉記憶體封測復甦、矽光子新商機及營運展望轉佳等題材，吸引市場資金積極進駐，不僅逆勢大漲逾7%，更同步躋身成交量、成交值前十名，成為今日量價榜最受矚目的焦點個股之一。