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大盤震盪不怕！這二檔「利基題材股」迎黃金轉機逆勢強揚

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股16日開低震盪收小黑，盤面個股跌多漲少，不過「利基題材股」族群則逆勢吸金走強，東聯（1710）股價開低走高，終場亮燈強鎖漲停；東元（1504）也上漲1.3%，表現均相對亮麗突出。

東聯首季虧損較去年第4季大幅收斂；第2季營運受惠EG（乙二醇）價格持續受原料乙烯上漲帶動，法人看好將帶動單季轉虧為盈，轉機性十足。東聯日前公告，5月稅後純益1,100萬元，年增111.8%，每股稅後純益（EPS）0.01元。

展望後市，法人指出，東聯未來重點將著墨朝向「電子化學品」、「AI應用材料」及「綠色化學品」三大方向轉型，今年將是「半導體元年」，相關特化產品逐步放量、氣體新廠也將於2026年底投產，助益營運持續轉佳。

東元方面，法人指出，機電系統及智慧能源仍維持強勁的成長力道，尤其機電事業在北美需求相當強勁下，後市展望相當正向。強韌電網商機方面，台電廣設儲能系統及分散電網，預期未來每年可爭取數十億元商機。

整體而言，受惠台電強韌電網標案可望於下半年陸續釋出；CIP 離岸風電專案亦將於下半年招標，今年離岸風電潛在商機約70 億元；AIDC今年馬來西亞及泰國接單目標 25 億元，隨專案進入營收認列階段，2027 年將迎來認列高峰。

黃金 東聯 東元 EPS 台股

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