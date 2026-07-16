三大法人轉賣超431億元！台積電神救援 台股跌點從660點收斂至6點

美股費半指數昨夜收黑，台股16日走勢承壓，加上台積電（2330）法說會前夕，權值股多空交鋒，集中市場指數走勢震盪，盤中最高漲223.43點、達45,855.02點，最低跌660.95點、探至44,970.64點；所幸，台積電接近午盤多頭氣勢逐漸增強，激勵昇陽半導體（8028）等相關概念股多檔亮燈，加上台達電（2308）、台塑化（6505）、鴻海（2317）等連袂翻紅，終場跌點大舉收斂至6.61點、收45,624.98點，守住5日線，成交值9,008.38億元。三大法人反手賣超431.43億元。

統計三大法人16日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超483.35億元，投信買超85.49億元；自營商賣超（合計）33.58億元，其中自營商（自行買賣）買超12.15億元、自營商（避險）賣超45.73億元。

盤面上，市場聚焦台積電16日下午召開第2季法說會，股價早盤開低10元、以2,430元開出，隨後震盪走高，終場上漲30元、收在2,470元，重新站回10日均線，貢獻大盤約244點漲點，並帶動台達電、鴻海、大立光（3008）等電子權值股同步翻紅，成為多頭主力。

傳產股方面，外電報導指出，全球戰略儲油與商業原油庫存持續下降，國際能源總署（IEA）表示，會員國已釋出近四分之三的戰略石油儲備。在美伊緊張情勢仍未緩解下，油價支撐題材持續發酵，台塑化連續第二天攻上漲停、收80元，成交量突破10萬張，股價續創逾兩年新高，貢獻大盤約23點漲點。

相較之下，記憶體族群則成為盤面主要空方重心。受美國半導體股走弱，以及市場憂心中國大陸DRAM大廠長鑫存儲（CXMT）IPO後擴產影響，南亞科（2408）、旺宏（2337）雙雙重挫逾8%，華邦電（2344）等個股同步走弱。不過，市場普遍認為，長鑫在高頻寬記憶體（HBM）技術仍落後國際三大廠，短期競爭仍以一般型DRAM市場為主，此波修正反映的是市場對未來供給增加的預期，而非產業基本面出現明顯轉弱，後續仍須觀察AI需求能否消化新增產能。

此外，聯電（2303）因上周五受颱風停班影響，處置交易期間順延一天，將於17日正式出關。今日股價回落3.61%，驚險守住160元整數關卡，解禁後的股價表現也成為市場關注焦點。