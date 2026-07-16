台積電法說會激勵股價收高30元 台股大盤拉長下影線跌6點、收45,624點

台股16日收盤下跌6.61點，終場以45,624.98點作收，成交量9,008億元，跌幅0.01%；台積電（2330）收盤價2,470元，上漲30元。

市場投資人觀望台積電法說會訊息，進場者仍以短線交易為主，造成昨日強勢族群今日又翻黑；台積電展現強勢，拉抬指數，也帶動台積電概念股相對強勢，指數高低點差距仍大，但仍處盤整區間。

今日成交金額大且走高為：力積電（6770）、南茂（8150）、大立光（3008）、京元電（2449）、奇鋐（3017）、台塑化（6505）（6506）、昇陽半導體（8028）、致茂（2360）、川湖（2059）及貿聯-KY（3665）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、國巨*（2327）、南亞（1303）、欣興（3037）、南電（8046）、聯發科（2454）、台燿（6274）及華邦電（2344）。

國泰小龍基金經理人黃維泰表示，隨著全球雲端服務商持續擴大AI基礎建設投資，高階晶片、AI伺服器及關鍵零組件需求同步攀升，帶動台灣科技供應鏈接單動能持續火熱。

黃維泰指出，雖然短期市場有震盪，惟科技業基本面穩健，從長期來看仍是投資台股的首要核心產業；觀察國泰小龍基金最新持股名單至6月30日前十大標的分別為環球晶（6488）、台光電（2383）、致茂、欣興、旺矽（6223）、台積電、聯發科、國巨、智邦（2345）、金像電（2368）；該基金產業配置半導體約50%、電子零組件近28%，兩大產業合計近78%，緊扣AI供應鏈核心，掌握科技產業升級帶來的投資契機。

雖然短期市場仍受國際政經情勢、資金輪動影響而出現波動，但黃維泰認為，科技產業基本面依舊穩健，AI需求並未出現降溫跡象，反而隨著全球企業加速導入AI應用，將持續帶動半導體、AI伺服器、高速傳輸及電子零組件等產業成長。