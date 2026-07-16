利率高低是假議題！專家點破「股票質押」核心：本金不用還才是關鍵

台股一路衝破四萬點，融資餘額創歷史新高，理論上這是全民借錢加碼、資金派對最嗨的時刻，結果現實是反過來的，一堆散戶跑去券商辦股票質押，發現借不到了。

富邦五月中全面暫停不限用途借款，國泰暫停質押業務，華南永昌額滿關閉還不接受借新還舊，元大證金乾脆把單日借款額度砍到十萬元，一張市值破百萬的台積電，現在只能先借你十萬。

盤這麼熱，錢反而借不到，這件事本身就很反常。更反常的是，官方跳出來說：不是沒錢。

金管會證期局講得很清楚，截至四月二十八日，三十四家券商整體融通餘額占淨值比只有159%，離法定上限400%還差一大截，沒有任何一家券商觸頂。

翻成人話就是，額度天花板還高得很，券商手上明明還有大把空間可以借，卻集體收手了。

金管會甚至暗酸這些券商大股東不懂「晴天存糧」，股市從一萬漲到四萬，全體券商淨值卻只增加不到一千兩百億，賺到的錢幾乎全發成現金股利拿回家，等到生意上門才在喊資金荒。

所以真正的問題從來不是「錢不夠」，而是「錢要借給誰」，還有一個重點啦，窮人跟韭菜，甚至沒有任何質押經驗的路人甲，你們是在喊什麼喊？真的有懂再來說。

當資源開始緊縮 券商第一個砍掉的是誰？

券商收手，不是因為撞到法規牆，是自己在做風控、在挑客戶。這一挑，散戶就是第一個被請出場的人。

道理很簡單。當一家券商決定要保守放貸，它會優先把有限的額度留給誰？當然是留給資產雄厚、還款能力強、跑不掉的大戶。

至於那些拿著幾十萬本金、追高殺低、動不動就喊斷頭的小散戶，就是被砍額度、被拒絕借新還舊、被調高利率逼退的那一群。

利率這件事最誠實。券商給散戶的質押利率現在普遍開到6%到6.45%，一般人辦下來落在4%到6%之間。

但有錢人呢？走財富管理管道的大戶，利率壓在3%以下，元大證金過去精選標的甚至低到2.48%起跳。

更誇張的是，質押借出來的錢放在券商的數位帳戶裡，三十萬以內還能領1.5%的活存利息，等於一邊借錢一邊倒賺，同時可以當作財力證明，之後借到更多低利率資金。

同一個市場，同一種商品，散戶付6%被逼著還款離場，有錢人用3%不到繼續借、繼續加碼。這不是巧合，這是設計。

你被教育「跌了再借加碼」 但額度早就被別人拉滿了

這裡有個很多人沒想通的邏輯漏洞。市場一直在教散戶一套話術：崩盤不要怕，跌下去就是機會，借錢加碼攤平成本。聽起來很熱血對吧。

但你回頭想想，如果大家真的都乖乖照做，等到真的跌下來才去借錢加碼，那現在盤還在高點、根本還沒崩，額度怎麼可能就先不夠了？答案只有一個：有錢人根本沒在等崩盤。

他們在高點就把額度拉好拉滿，先卡位、先佔住資金水位。等到散戶被教育得差不多、真的想在低點進場借錢時，才發現額度早就被人搬光了。

窮人被那套「崩盤再借」的話術養成了慢半拍的反射動作，有錢人則是全程滿倉、隨時卡位，這場遊戲的時間差，就是財富差距被拉開的地方，對了，元大證金又舉債完成，又要繼續放款啦！

才是真正的重點：利率高低 其實是假議題

前面講了一堆利率，2%、5%、6%，好像利率就是質押划不划算的關鍵。錯了。這是整篇文章我最想戳破的一件事。

質押真正的殺傷力，不在利率高低，而在一個信貸永遠給不了的東西：本金永遠不必還清。

我們來算一筆帳，而且我故意把條件開到對信貸最有利的極端。

假設你借100萬信貸，分七年攤還，我甚至佛心給你1%的超低年利率，這種利率現實中根本不存在，但沒關係，就算給你這麼夢幻的條件，結果會怎樣？每個月要還12,331元，一年還款將近14.8萬。

因為信貸的還款是本金加利息一起吞，你每年被逼著吐回將近15萬的現金。

現在換成質押100萬，就算利率開到5%，一年利息才5萬，而且只付息、不還本，甚至還可以續借更多錢出來，也不必還利息。

看清楚了嗎？一個借到不可能存在的1%夢幻信貸，光是每年被逼著還本金，現金流出就是質押的三倍。

信貸七年後錢真的還光了、資產也沒了，質押的人本金一毛沒還，股票整整七年都在手上，繼續配息、繼續參與上漲、繼續卡住那塊資產。

這就是為什麼有錢人根本不在乎質押利率從2%漲到6%。對他們來說，利率貴一點就當作是「持有資產的租金」，一年多付幾萬塊利息，換來的是「永遠不必賣股、永遠卡住部位」。

而信貸族每個月被本金追著跑，拚了七年只是把自己搬回原點。

窮人在算利率划不划算，用消費的角度在思考，引用外行的專家自以為「不要借錢投資你就沒事，不用管本金問題」。

但他沒有思考到的是，你如果沒錢好好投資，那麼定期定額怎麼玩也沒用，沙子滾沙子可以幹嘛？小朋友就去旁邊玩沙吧，有錢人卻在算「我這輩子都不用還清，這大筆的資金要買什麼資產？房地產還是股票呢？」

不信？看看馬斯克、魏哲家、郭台銘、陳泰銘的持股借多兇，就能懂我在說什麼了，如果看不懂，我講也是白講啦，你就不用看了，也不用擔憂利率問題，反正也沒借錢，但借錢買車、買房又覺得很自豪，根本雙標打臉自己。

當你還在比誰家利率低0.5%的時候，有錢人早就用這套邏輯，把資產一塊一塊卡進自己名下，永遠不放手，多頭讓資產膨脹，反而借更兇，因為負債只會縮水，資產卻是沒有天花板在成長，這才是質押這場遊戲，真正的玩法。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：券商限貸的騙局：他們告訴你「額度不夠」，卻對有錢人大開後門。