快訊

三大法人轉賣超431億！台積電神救援 台股跌點從660點收斂至6點

午後雷雨來了！14縣市大雨特報 一路下到晚上

藝人小甜甜南港左轉撞傷騎士 遭依過失傷害起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

股市遇亂流 法人看好這兩大族群是資金回補重點

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

全球股市高檔震盪整理，法人分析，近期市場因通膨壓力、美伊戰爭等疊加因素回檔，但AI主旋律卻未改變，包括基礎建設投資趨勢持續擴張，市場關注焦點已由GPU進一步延伸至記憶體、儲存、高速光通訊、半導體設備與電力基建等關鍵瓶頸，強勁需求終將穿越訊息亂流，看好AI與半導體供應鏈將是資金回補重點。

主動元大AI新經濟（00990A）研究團隊表示，全球資料中心資本支出仍處於長期擴張循環，AI基礎建設投資趨勢明確。投資領域多元涵蓋先進製程、AI伺服器、高速傳輸、電源管理及散熱解決方案，主動式ETF靈活操作、動態優化配置，將可超前於指數選股前優先布局具成長潛力股，協助投資人追求AI投資機會的超額報酬表現。

半導體 基礎建設 美伊戰爭

延伸閱讀

個股漲幅提前透支 中信投信：類股表現分化 持續聚焦 AI 主流股

AI鏈多頭格局可望延續 美股ETF買氣不墜

聯博投資教戰／00404A掌握選股節奏

下半年投資教戰／貝萊德：AI 基建後勁十足

相關新聞

三大法人轉賣超431億元！台積電神救援 台股跌點從660點收斂至6點

美股費半指數昨夜收黑，台股16日走勢承壓，加上台積電（2330）法說會前夕，權值股多空交鋒，集中市場指數走勢震盪，盤中最高漲223.43點、達45,855.02點，最低跌660.95點、探至44,970.64點；所幸，台積電接近午盤多頭氣勢逐漸增強，激勵昇陽半導體（8028）等相關概念股多檔亮燈，加上台達電（2308）...

利率高低是假議題！專家點破「股票質押」核心：本金不用還才是關鍵

台股一路衝破四萬點，融資餘額創歷史新高，理論上這是全民借錢加碼、資金派對最嗨的時刻，結果現實是反過來的，一堆散戶跑去券商辦股票質押，發現借不到了。 富邦五月中全面暫停不限用途借款，國泰暫停質押業務，華南永昌額滿關閉還不接受借新還舊，元大證金乾脆把單日借款額度砍到十萬元，一張市值破百萬的台積電，現在只能先借你十萬。 盤這麼熱，錢反而借不到，這件事本身就很反常。更反常的是，官方跳出來說：不是沒錢。

台積電法說會激勵股價收高30元 台股大盤拉長下影線跌6點、收45,624點

台股16日收盤下跌6.61點，終場以45,624.98點作收，成交量9,008億元，跌幅0.01%；台積電（2330）收盤價2,470元，上漲30元。

13家金控上半年大賺4,408億元 法人點名看好六檔

13家金控自結6月合計稅後純益734.9億元，上半年稅後純益4,408.7億元，年增101%，法人建議，可伺機布局除息後的金融股，點名看好富邦金、國泰金、台新新光金、中信金、永豐金、上海商銀等六檔。

全球記憶體出了什麼事？海力士崩11%、南亞科重挫 力積電為何撐得住

美國半導體股賣壓延燒亞洲，市場憂心中國DRAM大廠長鑫存儲（CXMT）上市後擴產，恐衝擊記憶體供需與價格，導致全球記憶體股同步遭到拋售。SK海力士16日盤中重挫逾11%，台股記憶體族群同步承壓，南亞科（2408）跌逾6%領跌，不過力積電（6770）憑藉亮眼財報與AI布局，股價相對抗跌。

台積電法說前多空激戰！台股開低跌近480點 回測5日線

美股昨夜漲多跌少，但記憶體股重挫拖累費半指數收黑，台指期夜盤同步下跌249點。台股16日開盤承壓，8月台指期率先重挫547點、報45,519點，集中市場指數開低119.61點、報45,511.98點。台積電（2330）法說會前夕，權值股多空交鋒，台積電震盪整理，聯發科（2454）、南亞科（2408）、聯電（2303）賣壓湧現；不過奇鋐（3017）、台塑化（6505）、台塑（1301）等逆勢走強，大盤跌點一度擴大近480點，隨後收斂至約400點，5日線保衛戰正式展開。盤面上，力積電（6770）、群創（3481）、華邦電（2344）交投最為熱絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。