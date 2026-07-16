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台積電法說會前概念股先表態 這幾檔搶先亮燈漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）16日收盤後法說會將登場，市場高度關注，多家外資更是將目標價喊到3,000元以上，目前最高上看3,800元，台積電午盤過後漲勢升溫， 多檔台積電概念股在法說會前搶先表態，昇陽半導體、京鼎、天虹、崇越、公準等都亮燈漲停。

台積電法說會前，市場關注第2季營運表現及第3季展望，還有AI投資續航力、2奈米量產對毛利率的稀釋衝擊、先進製程定價權等。

台積電法說會前股價表現平淡，日前一度跌落至月線之下，但隔天就站上，16日以2,430元開低，一度下滑至2,420元，午盤過後漲勢升溫，一度拉升至2,470元，相較於台積電股價的表現，相關概念股則是搶先表態。

昇陽半導體以317.5元低盤開出後急拉翻紅，快速衝上漲停350元鎖死；京鼎也是開低走高翻紅，盤中衝上漲停382.5元；天虹同樣開低翻紅衝上漲停288.5元；除息的崇越順利填息，股價衝達漲停596元；公準也亮燈衝上漲停70.7元。

台積電 法說會 昇陽半導體

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