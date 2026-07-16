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13家金控上半年大賺4,408億元 法人點名看好六檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

13家金控自結6月合計稅後純益734.9億元，上半年稅後純益4,408.7億元，年增101%，法人建議，可伺機布局除息後的金融股，點名看好富邦金國泰金、台新新光金、中信金、永豐金、上海商銀等六檔。

大型本國投顧分析，13家金控6月稅後純益734.9億元，年增18%，月減3%，其中，受惠投資收益增加及股市日均量成長，壽險、證券金控單月獲利分別月增1.5%、7%，優於銀行金控的月減12%。

第2季來看，整體金控稅後純益2,526.9億元，年增率擴大至171.2%，季增約34.3%，法人表示，主要反映壽險去年同期比較基期低、第2季美股及台股走揚、台股日均量年增253%、銀行淨利息及手續費收入成長等因素。

法人指出，隨近期地緣政治不確定性再度影響資本市場波動加劇，7月以來美國10年、30年公債殖利率分別上升至4.6%、5.1%，預估將影響7月金融業投資收益，惟6月至8月為金融業認列現金股利高峰期，仍有助挹注投資收益。

展望下半年，法人對於金融股仍維持正向看法，建議除息後伺機布局獲利及配息水準成長的標的，預估富邦金、國泰金及台新新光金等壽險金控調整後獲利及配息能力將持續受惠股票已實現及未實現損益上揚，

其他標的方面，法人除看好具銀行核心獲利成長及高股息殖利率題材的中信金，及銀行核心獲利成長、證券營運及併購挹注帶動獲利及配息成長的永豐金外，還有評價相對較低、獲利動能轉佳的上海商銀。

國泰金 永豐金 富邦金

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