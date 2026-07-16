全球記憶體出了什麼事？海力士崩11%、南亞科重挫 力積電為何撐得住

美國半導體股賣壓延燒亞洲，市場憂心中國DRAM大廠長鑫存儲（CXMT）上市後擴產，恐衝擊記憶體供需與價格，導致全球記憶體股同步遭到拋售。SK海力士16日盤中重挫逾11%，台股記憶體族群同步承壓，南亞科（2408）跌逾6%領跌，不過力積電（6770）憑藉亮眼財報與AI布局，股價相對抗跌。

美股周三半導體股表現疲弱，費城半導體指數下跌逾2%，即使ASML公布優於預期的財測，並宣布進一步擴充EUV微影設備產能，仍無法扭轉市場信心。美光重挫8%，英特爾跌逾4%，超微（AMD）及科林研發（Lam Research）亦同步走弱，晶片股賣壓隨即蔓延至亞洲市場。

市場指出，此波修正主因之一可能是中國DRAM製造商長鑫存儲即將啟動IPO，且規劃利用募資擴充產能，引發投資人擔憂未來記憶體供給增加，恐對DRAM價格與產業毛利率形成壓力，進一步衝擊全球記憶體族群評價。

受此影響，韓股SK海力士盤中暴跌逾11%，台股記憶體股同步走弱，南亞科跌逾6%，旺宏（2337）、群聯（8299）、晶豪科（3006）、宜鼎（5289）等跌幅均超過5%，華邦電（2344）、品安（8088）、鈺創（5351）等跌逾3%，成為盤面主要空壓來源之一。不過，力積電維持高檔震盪，相對展現抗跌力道。

力積電日前公布第2季財報，受惠記憶體價格回升及產能利用率提升，單季毛利率升至28%，創2023年以來新高，每股純益0.76元。公司表示，自研OneX DRAM製程已於6月進入小量生產，與美光合作開發的OneP製程預計明年首季完成設備導入，目標2028年中量產。

除記憶體布局外，董事長黃崇仁也宣布力積電全面朝「AI Foundry」轉型，積極發展矽電容（IPD）、矽中介層（Interposer）、Wafer-on-Wafer（WoW）及PWF等先進製程，其中矽電容已取得國際CPU大廠EMIB技術認證並量產，PWF試產線預計今年底建置完成、2027年第4季量產，目標三年內將3D AI Foundry相關營收占比由5%提升至20%。

籌碼面也出現轉變，外資15日終止連四賣，反手大買力積電5.4萬張，市場關注在記憶體族群全面修正之際，基本面與AI新布局能否持續支撐力積電股價表現，也成為資金觀察焦點。