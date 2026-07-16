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台積電法說會登場 國泰小龍基金這樣布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台積電（2330）法說會將登場，投資人對台積電寄予高度期待，從強勁AI與高效能運算（HPC）需求持續拉升業績，盼其成為帶動台股多頭的關鍵力量。國泰小龍基金經理人黃維泰表示，隨著全球雲端服務商持續擴大AI基礎建設投資，高階晶片、AI伺服器及關鍵零組件需求同步攀升，帶動台灣科技供應鏈接單動能持續火熱。

財政部最新公布數據，台灣6月出口金額達748.3億美元，為歷年單月第3高，年增率高達40.3%，台灣出口喜迎「連32紅」佳績，強勁成長動能歸功於高階晶片及伺服器具備強大製造優勢，助攻台灣科技在全球產業鏈中的關鍵地位更加穩固。

黃維泰指出，雖然短期市場有震盪，惟科技業基本面穩健，從長期來看仍是投資台股的首要核心產業；觀察國泰小龍基金最新持股名單至6月30日前十大標的分別為環球晶（6488）、台光電（2383）、致茂（2360）、欣興（3037）、旺矽（6223）、台積電、聯發科（2454）、國巨*（2327）、智邦（2345）、金像電（2368）；該基金產業配置半導體約50%、電子零組件近28%，兩大產業合計近78%，緊扣AI供應鏈核心，掌握科技產業升級帶來的投資契機。

雖然短期市場仍受國際政經情勢、資金輪動影響而出現波動，但黃維泰認為，科技產業基本面依舊穩健，AI需求並未出現降溫跡象，反而隨著全球企業加速導入AI應用，將持續帶動半導體、AI伺服器、高速傳輸及電子零組件等產業成長。面對市場快速變化，投資人布局應回歸企業基本面，而經理人具備長期操盤經驗，以及市場分析能力，更能發揮選股優勢打造攻守兼具組合。

國泰投信表示，成立逾32年的台股基金長青樹-國泰小龍基金，規模達新台幣380.42億元，基金採不配息機制，讓投資收益持續留存在基金中，透過複利效果追求長期資本增值，適合看好台灣科技產業長線發展的投資人，面對市場瞬息萬變，經理人透過鎖定最新趨勢、動態選股及靈活調整，迎戰多變市場，搶攻投資機會。

展望後市，AI應用持續由雲端延伸至企業與終端市場，為科技產業成長動能添柴火，積極尋找深具技術門檻、競爭優勢與成長潛力的科技企業，才能掌握AI時代帶來的長期投資契機。

台積電 國巨

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